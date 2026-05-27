Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: "Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo"

El IES Río Trubia se ha convertido en el primer centro educativo asturiano que se acoge a la posibilidad abierta por la Consejería de Educación de suspender las clases presenciales en caso de temperaturas extremas. El equipo directivo del instituto comunicó ayer a las familias la medida mediante una circular y este miércoles ya no hubo actividad lectiva para el alumnado. Sí acudió el profesorado, ya que el centro mantiene las sesiones de evaluación previstas.

El jefe de estudios del instituto, Francisco Otazu, explicó que la decisión responde a las especiales condiciones del edificio y de su entorno. El centro se encuentra junto al río, en una zona con mucha humedad, y ocupa un inmueble antiguo que no cuenta con buenos sistemas de aislamiento. Esa combinación, señaló, convierte las aulas en una caldera durante los episodios de altas temperaturas.

La consejera de Educación, Eva Ledo, señaló este miércoles en El Entrego que el Principado autorizó la petición del centro del concejo de Oviedo, dadas sus "circunstancias". "Todos los ventanales del instituto están orientados al sur y en la zona norte tienen únicamente el salón de actos y el gimnasio. Además, los techos son metálicos, que absorben el calor". "Entendemos que hay que tener en cuenta estas circunstancias y prevenir situaciones", apostilló.

La propuesta del Principado

La suspensión de las clases llega apenas un día después de que la Consejería de Educación difundiera una guía orientativa para situaciones meteorológicas adversas, en la que se contempla la posibilidad de solicitar el cierre excepcional de los centros ante episodios de temperaturas muy elevadas o situaciones extremas. La medida debe adoptarse como protección de la comunidad educativa y acompañarse de una organización adecuada para garantizar la recogida y seguridad del alumnado.

En el caso del IES Río Trubia, la comunicación se trasladó ayer a las familias, que fueron informadas de que hoy no habría clases presenciales. El centro mantiene únicamente la presencia del profesorado por motivos organizativos internos, al coincidir la jornada con evaluaciones.

Educación había recomendado a los colegios e institutos extremar la prudencia durante el episodio de calor que afecta estos días al Principado, adaptando horarios y actividades, evitando la actividad física intensa o al aire libre en las horas centrales del día, reforzando la hidratación del alumnado y usando espacios ventilados y protegidos del sol.

La nueva guía de la Consejería también abre la puerta a que, en caso de alerta roja, los centros puedan pedir la suspensión de la actividad presencial. Las instrucciones específicas para estas situaciones todavía están en fase de elaboración y podrían sufrir modificaciones.

Máxima alerta sanitaria en 37 concejos

La mitad de Asturias está este miércoles en máxima alerta sanitaria, al rojo vivo, por la ola de calor. El Ministerio de Sanidad ha ampliado la zona de peligro a 37 concejos, donde las temperaturas, por encima de los 30 grados, suponen un "alto riesgo" para su población. Se trata de la zona centro y los valles mineros, con Oviedo a la cabeza, y de la Cordillera y los Picos, que abarca desde Somiedo hasta Peñamellera Baja.

Esta alerta sanitaria es en la que se ha basado la Consejería de Educación para abrir la puerta a los centros educativos a suspender sus clases presenciales, como ha hecho el IES Río Trubia.