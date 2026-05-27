Julia Rodríguez, del Ècole, gana el concurso escolar «Carta a un militar»

Julia Rodríguez Álvarez, alumna de 4.º de ESO del Colegio École, representará a Asturias en la fase nacional del concurso literario escolar «Carta a un militar español» tras imponerse en la fase provincial con «El horizonte no era un final». El jurado eligió una carta que convierte la histórica gesta del Plus Ultra, el tema propuesto este año, en una reflexión sobre el esfuerzo, el valor y la capacidad de perseguir metas pese a la incertidumbre.

La estudiante construye un texto en forma de conversación con los aviadores que protagonizaron en 1926 el histórico vuelo transatlántico. «Los sueños también necesitan alas» o «lo importante no es adónde se llega, sino tener el valor de despegar» son algunas de las ideas que articulan una carta en la que la autora compara la facilidad de los tiempos actuales con la valentí de quienes se lanzaron a cruzar el océano con total incertidumbre.

La decimotercera edición del certamen giró este año en torno al lema «Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes», coincidiendo con el centenario de la hazaña del hidroavión español que unió Palos de la Frontera con Buenos Aires. El objetivo del concurso era invitar a los estudiantes a conocer mejor el trabajo y las misiones desarrolladas por las Fuerzas Armadas. Aquel vuelo marcó además un hito para la aviación española al abrir una nueva etapa en las grandes travesías aéreas.

En Asturias se presentaron 16 trabajos. El segundo premio recayó en Sandra Marcos Fernández, del Colegio San Ignacio, con «Sobrevolando el olvido», mientras que Daniel Alonso Ordiz, del Colegio Corazón de María, obtuvo el tercer puesto con «Alas de Valor y Memoria».

Presidió el jurado el delegado de Defensa en Asturias, el coronel , Jesús Moreno del Valle, junto a la consejera de Educación, Eva Ledo; el vicerrector de la Universidad de Oviedo Alfonso López Muñiz; el jefe de la sección de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA, Álvaro Faes y los periodistas Carlos Prieto, María Teresa Álvarez y Bernardo Canga.

A continuación, la carta íntegra con la que la estudiante ganó el concurso:

El horizonte no era un final

Julia Rodríguez Álvarez

Colegio École (Llanera) 4º ESO

Querido piloto.

No sé cómo empezar esta carta. Me da la sensación de que cualquier palabra se queda corta cuando hablo de personas que un día miraron al cielo y no vieron un límite, sino un camino. Tú fuiste uno de ellos.

En clase nos contaron lo del Plus Ultra, ese hidroavión que cruzó el Atlántico en 1926. Yo lo imaginaba como una lata con alas, frágil, pequeña, perdida en medio del océano. Y, sin embargo, vosotros volasteis. Sin GPS, sin torres de control, sin redes sociales, sin tecnologías que os ayudaran para guiaros. Solo con un mapa, algunas estrellas y un valor enorme que hoy en día es difícil encontrar en una persona.

A veces pienso que ahora lo tenemos todo demasiado fácil. Buscamos «cómo llegar» en el móvil y ya está. Pero vosotros, señor, dibujasteis las primeras rutas en el aire. Conectaron España con América, y luego con Filipinas, con África. Sin saberlo, estabais trazando lo que hoy son las líneas de los aviones en los que viajamos todos los días sin que se nos pase por la cabeza quién hizo posible esos viajes.

Mi abuelo dice que la audacia no es no tener miedo, sino tenerlo y seguir adelante. Y eso hicisteis vosotros. Supongo que por eso me gusta tanto esta historia. Porque habla de personas normales que hicieron algo extraordinario. Gente que, como yo ahora, tenía quince, diecisiete, veinte años, y decidió que el horizonte no era un final, sino un principio.

Aún no sé qué seré de mayor, pero desde que conozco su historia, me he dado cuenta de que los sueños también necesitan alas. Y que esas alas se construyen con esfuerzo, con constancia, con no rendirse, aunque el mar parezca infinito.

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Gracias por enseñarme que lo importante no es adónde se llega, sino tener el valor de despegar.