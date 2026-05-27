La marea blanca del colegio de Educación Especial de Latores: una marcha para hacer deporte y visibilizar las diferentes discapacidades

Una marea blanca de cerca de cuatrocientas personas recorrió este miércoles las calles del centro de Oviedo. Los protagonistas fueron los usuarios, profesores y familias del colegio de Educación Especial de Latores. Bajo el lema "Latores se mueve", la comitiva quiso poner en valor la importancia de realizar ejercicio, fomentar una vida saludable, que todos los alumnos conviviesen al aire libre y dar visibilidad a las diferentes discapacidades.

"No solo hay niños autistas, sino enfermedades raras, síndrome de Down y muchas otras", expuso una de las madres que participó en la actividad. Al frente de la marcha estuvo la directora, Marta Rodríguez de la Flor, quien detalló que a lo largo del curso han desarrollado el proyecto "Preparados, listos, ¡¡ÑAM!!", en el que un médico visitó las instalaciones para hablar de la importancia de una dieta variada, crearon aperitivos saludables y programaron esta caminata para poner el colofón a todas las actividades cuando restan pocos días para finalizar el curso.

El punto de salida fue la Losa de Renfe. La marea blanca —todos vistieron una camiseta con esta tonalidad y el lema "Latores se mueve"— bajó por el Viaducto Marquina antes de llenar la calle Uría. El sofocante calor que ya había a esas horas en la capital asturiana no restó energías y los profesores llevaban botellas de agua con las que refrescaron a los usuarios.

También las fuentes del Campo de San Francisco ayudaron a combatir las altas temperaturas. "La jornada fue elegida hace tiempo y no contábamos con esta climatología", detalló la directora, quien tuvo palabras para toda la comunidad educativa por el apoyo hacia esta iniciativa. "Quiero dar las gracias a las familias y al Ayuntamiento porque ambos nos han ayudado muchísimo para llevar a cabo este proyecto", añadió.

Por su parte, la maestra Claudia González calificó como "fantástica" esta marcha, que permitió a los niños disfrutar del Campo, así como de las principales calles de la ciudad. "Muchos de los usuarios no tienen ocasión de disfrutar a menudo de la naturaleza y, aunque tenemos un día caluroso, están haciendo ejercicio físico", señaló.

Uno de los problemas con los que se encontraban hasta hace poco tanto las familias como los usuarios es que había pocas actividades adaptadas. La situación está cambiando gracias a iniciativas como esta, puesta en marcha por el colegio de Latores. "Queremos también visibilizar las capacidades de nuestros alumnos porque, a veces, al estar el centro un poco alejado provoca que el resto de la sociedad no sepa el potencial que tienen", explicó González.

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La marcha acabó en la Losa de Renfe para volver después al centro educativo. Las altas temperaturas también son un problema estos días en el colegio, donde se han alcanzado los 38 grados, por lo que piden una solución a la Consejería de Educación.