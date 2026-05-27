¿Tienen los musulmanes permiso para rezar en una calle de Oviedo? Vox preguntará en el Pleno
Peralta dice que la multitud de fieles orando en la vía pública generó "preocupación y sorpresa" entre los vecinos
El Grupo Municipal de Vox llevará al próximo Pleno una pregunta para saber si los rezos musulmanes masivos celebrados en una zona pública de la capital asturiana tenían autorización y qué actuaciones prevé adoptar el equipo de gobierno ante la ocupación de la calle. Así lo detalló la portavoz, Sonsoles Peralta, quien explicó que las imágenes difundidas de estos rezos han generado «preocupación y sorpresa» entre numerosos vecinos. "El equipo de gobierno confirmó en comisión que los rezos que vienen realizándose habitualmente los viernes frente a la mezquita de la calle Catedrático Luis Sela Sampil no disponen de permiso municipal ni se ha solicitado autorización alguna".
Desde VOX recuerdan que la ocupación de la vía pública está sometida a normas y autorizaciones municipales «para cualquier vecino, asociación o actividad». Por ello, consideran que no puede haber excepciones en la aplicación de una normativa que exige permiso para cualquier concentración en espacios públicos.
La formación preguntará también si el Ayuntamiento ha abierto algún expediente, si la Policía Local ha llevado a cabo actuaciones y qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal sobre el uso del espacio público.
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