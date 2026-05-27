Los niños piden a Canteli un parque cubierto y un Día Mundial del Juego en Oviedo

Un parque cubierto «para cuando llueva o haga mucho calor», la celebración en Oviedo de un Día Mundial del Juego o impulsar más sesiones de convivencia y charlas antidroga en los centros educativos. Son algunas de las 104 medidas incluidas en el borrador del plan municipal aprobado este miércoles por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, en el que el Alcalde, Alfredo Canteli, participó como invitado. «Creo mucho en la juventud, sobre todo en la buena, y vosotros parecéis todos muy buenos, sois el futuro», dijo el regidor.

La sesión convocada en el salón de plenos municipal comenzó un poco después de las cinco de la tarde, hora prevista inicialmente. A la misma acudieron una docena de representantes de distintos colegios y colectivos del municipio: Ányeli Durán (Escolinos de Babel), Gleiska Guzmán (Escolinos de Babel), Larissa Sibel Duarte (Alfalar), Maryam Mata (Trubia), Ouiam El Bouazzati (Trubia), Jimena Fernández (Carmen Ruiz Tilve), Valentina Yajure (Xuntos), Anais Ludeña (Xuntos), Michelle Tárano (Aldeas Infantiles), Antonella Mangue Masie (Aldeas Infantiles), Hugo Fernández (Villafría) y Jesús Claudio Masie (Latores). Todos ellos aprobaron el acta de la sesión anterior, antes de dar el visto bueno al borrador del plan municipal de infancia. «Incorporamos mejoras respecto a otros años», coincidieron durante un turno de intervenciones iniciado por Michelle Tárano.

También se dio buena cuenta del proyecto de las Cartas de Autoprotección, unas cartas gigantes elaboradas por los grupos de participación locales y presentadas el pasado 18 de marzo en el Auditorio, en el que se recogen iniciativas para mejorar la protección de la infancia en distintos ámbitos como el escolar, el sanitario o el deportivo. «Estas cartas harán un recorrido por los centros sociales para llegar al máximo número de personas», explicó la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, encargada de copresidir junto al alcalde el consejo, al que también asistieron los concejales del gobierno Mario Arias, Leticia González y Charo Suárez, así como la edil socialista Marisa Ponga, la concejala de Vox Alejandra González y un representante del grupo municipal de IU. «Gracias por vuestro compromiso, trabajo, esfuerzo y respeto; el futuro depende de vosotros y si seguís así conseguiréis que la sociedad avance», destacó Velasco.

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Por su parte, Canteli hizo, al acabar la sesión, hincapié en su compromiso con los más pequeños. «Estoy permanentemente visitando colegios y me encanta conocer a los chavales y bromear con ellos», declaró el primer edil, que también dejó entrever la posibilidad de que alguno de los presentes ocupe el sillón de Alcaldía en el futuro.