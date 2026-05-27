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Oviedo abre en junio el plazo para reservar instalaciones deportivas municipales para la próxima temporada

Clubes, centros educativos y entidades terapéuticas podrán solicitar espacios para entrenamientos, competiciones y actividades entre septiembre de 2026 y mayo de 2027

Una competición en el Corredoria Arena.

Una competición en el Corredoria Arena. / Irma Collín / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Ayuntamiento abrirá entre el 1 y el 30 de junio el plazo para reservar espacios deportivos municipales correspondiente para el próximo curso. La convocatoria está dirigida a clubes deportivos, centros educativos y entidades que desarrollen actividad física con fines terapéuticos.

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Las solicitudes permitirán reservar instalaciones municipales para la celebración de entrenamientos, competiciones oficiales y actividades deportivas de carácter educativo o terapéutico durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar el desarrollo del deporte aficionado en el municipio y garantizar el acceso a los equipamientos deportivos municipales a aquellas entidades que requieren una especial promoción y apoyo para llevar a cabo su actividad.Entre los espacios disponibles figuran polideportivos, campos de fútbol, piscinas climatizadas, pistas de tenis, el Palacio de los Deportes y otros equipamientos deportivos distribuidos por diferentes barrios y zonas de Oviedo.

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Las solicitudes deberán presentarse de forma obligatoriamente telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Oviedo, mediante el Portal del Ciudadano.

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