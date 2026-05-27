La Policía Nacional, obligada a intervenir en una concentración contra un desahucio en Oviedo

La Policía Nacional tuvo que intervenir este miércoles en una movilización promovida por sindicatos de inquilinos ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, después de que un grupo de manifestantes intentara acceder al edificio para reclamar una reunión con el director general de Vivienda. Según fuentes presenciales, alrededor de una veintena de personas participaron en la protesta. Los hechos se produjeron durante una concentración convocada para exigir una solución habitacional para una joven ovetense y su hija de seis años, afectadas por un procedimiento de desahucio en La Corredoria. El colectivo sostiene que paralizó el lanzamiento previsto el 10 de abril y que desde entonces había intentado abrir una negociación con el Principado, sin éxito.

De acuerdo con la versión del sindicato, la afectada y otro integrante accedieron al interior para solicitar una cita con el director general. El resto permanecieron en el exterior. Fuentes consultadas señalaron que el responsable no podía recibirles en ese momento. La situación generó momentos de tensión, aunque se consiguió contener el acceso sin necesidad de emplear la fuerza. Posteriormente acudieron agentes de la Policía, que identificaron a algunos de los participantes antes de que la concentración se disolviera. Como consecuencia del incidente, resultó averiada una puerta automática de las dependencias. El caso se remonta a una deuda acumulada por la madre de la joven, antigua titular del contrato de la vivienda pública. La afectada había planteado asumir los pagos pendientes mediante un fraccionamiento, propuesta que fue rechazada. El plazo para alcanzar una solución concluye este viernes, motivo por el que decidieron convocar la protesta.