Principado y Fiscalía ponen el foco en los menores en su estrategia contra la violencia de género

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Asturias, Aránzazu Fernández, se reunieron este miércoles en Oviedo para analizar la evolución de los datos de violencia de género y violencia sexual. La directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, también asistió al encuentro, en el que los menores, tanto los huérfanos de las víctimas mortales de agresiones machistas como los escolares, a los que van dirigidos los programas de prevención, ocuparon un lugar central.

Gimena Llamedo comentó, al término del encuentro, que la nueva convocatoria de ayudas a las víctimas de violencia de género, mujeres y huérfanos, contempla un incremento de las aportaciones destinadas a estos últimos, con subvenciones para menores de hasta 9.000 euros anuales, que se mantienen una vez alcanzan la mayoría de edad, hasta los 26 años. “Eso sitúa a Asturias como la comunidad autónoma con el mejor sistema de protección para los huérfanos de víctimas de violencia”, manifestó la vicepresidenta. “En lo que va de legislatura se ha duplicado tanto el número de ayudas como su cuantía”, añadió, refiriéndose a la convocatoria en su totalidad, tanto para mujeres como para los menores.

La protección de los menores víctimas de violencia de género es una prioridad tanto para el Ejecutivo regional como para la Fiscalía. En ese contexto, la vicepresidenta aludió a la “sala amable” del centro de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual, utilizada sobre todo por menores. “Es una medida muy positiva”, manifestó, recordando que Amnistía Internacional ha reconocido el centro de crisis de Asturias como “el mejor” de España. La fiscal, por su parte, destacó que este nuevo recurso supone “un avance muy importante en el tratamiento de la infancia y la adolescencia, cuando los menores sufren un episodio de violencia que es necesario relatar en los juzgados” y que evita su revictimización obligándoles a acudir a sede judicial para contar su experiencia. En la “sala amable”, explicó Aránzazu Fernández, los niños declaran solos, con un psicólogo, y reciben “una asistencia especializada para su edad”. Incluso la decoración ha sido diseñada para crear un entorno tranquilizador para ellos.

La prevención de la violencia machista orientada a los menores también ocupa un lugar destacado en la estrategia regional contra la violencia de género. “La única vacuna contra las violencias machistas es la prevención”, subrayó Gimena Llamedo. En esa línea, la Administración asturiana está formando a profesionales especializados a través del programa Coeducastur, para trabajar con los niños desde las edades más tempranas. “La coeducación empieza desde los 0 a 3 años en las escuelinas. Estamos formando a más de 100 profesionales que trabajan en ellas dentro del programa Coeducastur”, indicó Llamedo.

La Fiscalía de Violencia de Género contribuye en ese ámbito con el proyecto educativo “Una charla con el fiscal”. Se trata de una iniciativa de la Fiscalía asturiana, con el apoyo de la Consejería de Educación, que pretende acercar la labor de los fiscales a los estudiantes asturianos de Secundaria y Bachillerato y concienciarlos sobre cuestiones que van desde la responsabilidad penal de los menores a partir de los 14 años hasta el acoso escolar, el mal uso de las redes sociales y la violencia de género y doméstica.

“La intervención que hacemos en violencia de género es integral, desde las primeras edades hasta, por supuesto, la recuperación de las mujeres, que es una prioridad”, dijo Llamedo.

La vicepresidenta explicó que la reunión se enmarcaba en los contactos periódicos que mantienen el Ejecutivo y la Administración de Justicia asturianos para favorecer la “coordinación institucional y el diálogo constante” en materia de violencia de género y violencia sexual. En Asturias, en 2025, se registraron 748 mujeres víctimas de violencia machista con alguna medida cautelar u orden de protección. Esto supuso un aumento del 6,3 % respecto al año anterior, según los datos publicados el mes pasado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La vicepresidenta también informó a la fiscal del incremento de plazas en la Casa Malva, con la incorporación de 12 nuevos pisos. “La demanda de protección está creciendo”, indicó, aunque precisó que eso “no tiene necesariamente que ser algo negativo, sino que significa que las mujeres confían en la red de apoyo y en el sistema”.

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La fiscal coincidió con esa valoración. “La percepción es que las mujeres confían más en el sistema judicial y acuden con mayor frecuencia a relatar experiencias que antes no se atrevían a contar en un entorno hostil para ellas, como eran los juzgados. Hoy en día, el incremento de denuncias se debe a eso”, afirmó.