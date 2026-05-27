«Puño Dragón» cierra el cartel de la plaza de Feijoo de Oviedo para San Mateo

Las fiestas de San Mateo siguen tomando forma con una amplia variedad musical. El grupo de rock alternativo asturiano fundado en 2021 «Puño Dragón» es el último nombre en sumarse a las fiestas para completar el cartel de grupos invitados que amenizarán las noches en las que la plaza de Feijoo acogerá una nueva edición del Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina».

La banda integrada por el vocalista y guitarrista Rafa Tarsicio, el vocalista y guitarrista Germán Mingote, el bajista Erik Iglesias y el batería Manu Huertas se subirá al escenario el día 19, poniendo el broche a cuatro jornadas consecutivas de música de primer nivel.

LA NUEVA ESPAÑA ya adelantó que actuarían en esta plaza como invitados «Carlangas» el día 16 de septiembre. Al día siguiente lo harán «Calequi y las panteras» y «Vera Fauna» lo hará el día 18.

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Estos conciertos gratuitos se suman a los programados en el paseo del Bombé: «Alberto & García» (11 de septiembre), «La última legión» (12), «King África y Chimo Bayo (13), «Bitterykas» (14), «Pequeño club imposible»(15), Javi Cantero (16), «Pop Tour» (17), Alejo Stivel (18), «Amistades Peligrosas» (19), «Orquesta Mondragón» (20) y Eva Hevia (21).