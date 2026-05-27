Sale a subasta por 1,8 millones de euros la antigua fábrica de loza de San Claudio, en Oviedo

La antigua fábrica de loza de San Claudio vuelve al escaparate. La Agencia Tributaria abrió este martes el plazo para presentar ofertas en la subasta del histórico complejo industrial ovetense, un recinto abandonado desde 2009 y sobre el que el Ayuntamiento de Oviedo ya ha manifestado públicamente su interés si finalmente no aparecen inversores privados dispuestos a relanzar la actividad industrial en esta parte del municipio. La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 15 de junio y parte de una valoración de 1.833.258,72 euros. Para participar será necesario consignar un depósito previo de 91.662,93 euros, equivalente al 5% del valor fijado por Hacienda. La puja mínima se sitúa en 183.325,87 euros y los tramos entre ofertas serán de 5.000 euros.

El complejo industrial, ubicado en San Claudio y formado por dos fincas registrales que suman cerca de 38.400 metros cuadrados, sale nuevamente al mercado doce años después de un primer intento fallido de subasta. Las instalaciones presentan “signos evidentes de abandono y un estado de conservación deficiente”, según recoge la documentación oficial del procedimiento.

La operación incluye un importante condicionante patrimonial. La antigua fábrica forma parte del patrimonio histórico-industrial del concejo de Oviedo y está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, de modo que cualquier intervención futura deberá ajustarse a las exigencias de protección correspondientes.

El interés municipal por el enclave quedó patente semanas atrás en el Pleno municipal. El propio Alcalde, Alfredo Canteli, confirmó en una reciente entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA el interés por hacerse con el recinto. "Siempre lo quisimos porque necesitamos suelo industrial y si es por un precio asequible será buena operación como lo fue el Calatrava", indicó.

La factoría de San Claudio representa uno de los símbolos más reconocibles del pasado industrial asturiano. Fundada en 1901, llegó a convertirse en una de las firmas de loza más prestigiosas de España. Sin embargo, décadas de deterioro económico y la deslocalización de parte de la producción precipitaron un cierre definitivo que dejó sin actividad las instalaciones hace ya diecisiete años.

Desde entonces, el complejo ha protagonizado varios intentos fallidos de recuperación. En 2009 el Principado declaró Bien de Interés Cultural parte del recinto industrial, aunque esa protección fue posteriormente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tras un recurso de la administración concursal. Años después, en 2017, el entonces gobierno local llegó a plantear la compra de la fábrica para desarrollar un espacio expositivo, un proyecto que nunca llegó a concretarse.

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Ahora, con las instalaciones en avanzado estado de deterioro y después de varios episodios relacionados con ocupaciones e infravivienda, Hacienda vuelve a intentar dar salida a un activo de compleja comercialización pero con un fuerte valor simbólico y patrimonial para Oviedo.