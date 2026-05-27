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Susto en Oviedo: cae una gran rama en pleno Campo San Francisco

El episodio, sin heridos, fue similar al vivido junto a La Jirafa el sábado de la Ascensión

Un hombre sacando una foto a la gran rama desplomada en el Campo.

Un hombre sacando una foto a la gran rama desplomada en el Campo.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Segundo susto por la caída de una gran rama de árbol en menos de dos semanas. El paseo paralelo a la calle Santa Susana en la parte alta del Campo San Francisco fue escenario de un episodio que, por suerte, se saldó sin heridos, pero causó un gran revuelo y acaparó las cámaras de los peatones. Los hechos tuvieron lugar la tarde de este miércoles. Una rama de un tilo de más de diez metros de altura se vino abajo llevándose por delante el faro de una farola. La secuencia fue prácticamente idéntica a la vivida el pasado día 16 junto al edificio de La Jirafa.

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En aquella ocasión fue la rama de otro tilo la que se vino abajo, sin lamentar daños personales a pesar de que la calle estaba llena de gente, al coincidir con la celebración del desfile folclórico de la feria de la Ascensión. Operarios de la contrata municipal se desplazaron hasta el lugar para trocear la gran rama y arrinconarla en una zona verde a la espera de ser retirados los restos. Paralelamente, la Policía Local acordonó el parque ante el riesgo de nuevas caídas por el fuerte temporal de viento.

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