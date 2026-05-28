El alcalde de Oviedo abre la puerta a comprar la fábrica de Loza de San Claudio: "La idea es dar vida al conjunto"

El Ayuntamiento es el primer interesado en comprar la antigua fábrica de loza de San Claudio. Así lo anunció el alcalde, Alfredo Canteli, después de que la Agencia Tributaria pusiese el martes en marcha una subasta para que los interesados pujen por este conjunto, abandonado desde 2009 y que tiene un precio de 1,83 millones de euros. «Me reuniré con mi equipo para ver cómo lo hacemos y qué hacemos. Por el momento, no quiero adelantar cifras porque tenemos que decidirlas», detalló el regidor. Su objetivo es adquirir los 23.870 metros cuadrados de espacio junto a las vías del tren para crear nuevo suelo industrial que siga atrayendo empresas que generen puestos de trabajo. «A mí lo que me preocupa es darle vida y eso significa una inversión importante, aunque cuesten poco los terrenos», añadió.

A favor de su compra por parte del Ayuntamiento se mostró el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. «Todo lo que sea recuperar espacios, generar suelo industrial y actividad económica en Oviedo, lo apoyaremos», afirmó.

No obstante, el líder de la entidad es consciente de que el conjunto está «absolutamente degradado» después de diecisiete años sin actividad. En todo este tiempo, los robos han sido continuos, aunque siguen quedando muchas piezas de vajillas, y el espacio se ha convertido en un basurero donde muchos tiraron ruedas y otro tipo de materiales inflamables. Además, las okupaciones son constantes. Es por ello que los bomberos llevan varias intervenciones para sofocar los incendios provocados por los fuegos encendidos para paliar las bajas temperaturas. «El conjunto está absolutamente arrasado», resumió Paniceres.

El presidente de la Cámara se mostró muy crítico con que el Principado declarase parte del conjunto como Bien de Interés Cultural en 2009, una decisión que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tras la demanda presentada por la administración concursal. «Hay que hacer una reflexión sobre cuándo se quieren proteger las cosas porque al final lo que se provoca es su destrucción. Querían evitar la especulación y al final fue la maleza quien se lo comió. Además, recuperar el conjunto con esta catalogación supone muchísimas dificultades administrativas», señaló.

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Sobre qué tipo de empresas se pueden asentar en la antigua fábrica de loza, Paniceres no quiso adelantar ninguna. Sin embargo, ve con buenos ojos que se adquieran espacios para luego captar inversiones. «Hay que tener disponibilidad de suelo para que se asienten los proyectos», concluyó.