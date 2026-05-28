Atención conductores: cortes de tráfico de más de tres horas en el centro de Oviedo
La prueba deportiva, que se celebra este domingo, implicará el cierre de varias vías muy transitadas entre las 10:00 y las 13:30 horas
Oviedo acogerá el próximo el domingo una nueva edición de la prueba deportiva “Ruta 091 Oviedo”, que se desarrollará en el entorno de la calle Uría entre las 11:30 y las 13:00 horas. La celebración del evento obligará a establecer distintos cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad para garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.
La jornada contará con tres pruebas deportivas: una carrera inclusiva, una prueba dirigida a menores y una carrera para personas adultas. El dispositivo afectará principalmente al eje de la calle Uría y a varias vías próximas durante la mañana.
Los primeros cortes comenzarán a las 10:00 horas y se mantendrán hasta las 13:30 horas. Durante ese periodo quedarán restringidos los accesos a la calle Uría, en el tramo comprendido entre la plaza de la Escandalera y la calle Independencia.
A partir de las 11:45 horas y hasta las 13:30 horas, las restricciones se ampliarán a la calle Santa Susana, entre la plaza General Ordóñez y la calle Marqués de Santa Cruz, así como a la calle Conde Toreno, que permanecerá cortada en su totalidad.
La Policía Local recomienda a la ciudadanía planificar con antelación sus desplazamientos, prestar atención a la señalización provisional instalada en la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal auxiliar colaborador de la prueba.
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