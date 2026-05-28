Autosa inaugura su "impresionante" nave de Armor Systems en el Parque Empresarial de Oviedo

El presidente del grupo de automoción asturiano Exmain-Autosa, José Luis Fernández, buscaba en 2025 un sitio "céntrico, con comodidades y que estuviese en el municipio de Oviedo" para montar las nuevas instalaciones de su línea Armor Systems, especializada en dotar de vehículos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El empresario le manifestó su deseo al alcalde, Alfredo Canteli, que le dijo "no busques más", le montó en su coche y le llevó al Polígono Empresarial de Oviedo; allí le mostró la parcela de 15.000 metros cuadrados donde este jueves por la tarde se inauguró un "impresionante" complejo de 6.000 metros cuadrados destinado al montaje integral de vehículos policiales y de emergencias.

Además de ser un proyecto "de futuro", ya que ayer dio su pistoletazo de salida, se manifestó, además, como un "presente y una realidad" menos de un año después de que ocurriese la anécdota con la que Fernández, que fundó la compañía hace más de medio siglo, se saliera del guion en su intervención ante varios miles de asistentes entre efectivos de los cuerpos de seguridad, clientes y amigos, que desbordaron con más de un millar de vehículos las inmediaciones de la nave, principalmente de la casa BMW, base de Autosa.

Canteli, por supuesto, no se perdió la ocasión. El primer edil, encargado de abrir los discursos, aprovechó los primeros compases para elogiar a Fernández manifestándole que "pocas cosas hay tan admirables" como levantar una empresa con "carácter, esfuerzo diario, confianza y apuesta por empleo de calidad", destacando a su vez los más de 8 millones de euros que el grupo automovilístico ha invertido en el antiguo polígono de Olloniego; unos que cuentan como un firme "compromiso con sus raíces", recordando a renglón seguido el "esfuerzo" municipal para convertir el área en uno de "los grandes polos industriales de Asturias".

José Luis Fernández Díaz, hijo del fundador y director comercial de Autosa, actuó como maestro de ceremonias. El directivo expuso ante el público, que minutos antes estuvo disfrutando tanto de los vehículos de alta gama como de los diseños realizados ad hoc para los cuerpos locales de Madrid, A Coruña, Móstoles o la Policía Foral de Navarra, entre decenas de otros, el "gran compromiso de valor" de Autosa con la marca alemana BMW.

"Tenemos la mejor marca, experiencia, solvencia innovación e imaginación; todos los ingredientes para hacer el mejor vehículo policial o para uso específico", remató.