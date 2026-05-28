Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora

Las actuaciones tienen como objetivo acondicionar los espacios para ofrecer un servicio de mayor calidad

El centro social de Villa Magdalena.

El centro social de Villa Magdalena. / Juan Plaza / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Centro Social Villa Magdalena permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del próximo lunes, 1 de junio, con motivo de la ejecución de trabajos de mejora en sus instalaciones.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Las actuaciones previstas tienen como objetivo continuar acondicionando los espacios del centro y ofrecer un servicio de mayor calidad a las personas usuarias. Desde la Concejalía de Centros Sociales, liderada por Charo Suárez, se trabajará para que la reapertura pueda producirse lo antes posible

Noticias relacionadas

El Ayuntamientoagradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan derivarse de estos trabajos e informará oportunamente de la fecha de reapertura del centro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  2. Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
  3. La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París
  4. Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
  5. La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
  6. Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana
  7. La familia de una de las víctimas del doble crimen de Vallobín: "Lo tenía todo premeditado; se ensañó con ellos"
  8. Fallece en Oviedo Delfina Flórez, panderetera de la Oficialidá, 'la persona más buena del mundo

El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora

El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

El alcalde de Oviedo abre la puerta a comprar la fábrica de Loza de San Claudio: "La idea es dar vida al conjunto"

El alcalde de Oviedo abre la puerta a comprar la fábrica de Loza de San Claudio: "La idea es dar vida al conjunto"

El CBO afrontará este fin de semana una cita vital para la clasificación en el campeonato nacional

El CBO afrontará este fin de semana una cita vital para la clasificación en el campeonato nacional

El PSOE propone un Plan Forestal Urbano para convertir Oviedo en un gran corredor verde

El PSOE propone un Plan Forestal Urbano para convertir Oviedo en un gran corredor verde

La bioincubadora de ciencias de la vida de La Corredoria se pone en marcha: las empresas aterrizarán a finales de año con la previsión de crear 115 puestos de trabajo

La bioincubadora de ciencias de la vida de La Corredoria se pone en marcha: las empresas aterrizarán a finales de año con la previsión de crear 115 puestos de trabajo

"Puño Dragón" cierra el cartel de la plaza de Feijoo de Oviedo para San Mateo

"Puño Dragón" cierra el cartel de la plaza de Feijoo de Oviedo para San Mateo

Oviedo habilitará refugios climáticos en los patios de los centros educativos: el instituto de Trubia, primero en Asturias que cierra por el calor extremo

Oviedo habilitará refugios climáticos en los patios de los centros educativos: el instituto de Trubia, primero en Asturias que cierra por el calor extremo
Tracking Pixel Contents