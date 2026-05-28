El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora

El Centro Social Villa Magdalena permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del próximo lunes, 1 de junio, con motivo de la ejecución de trabajos de mejora en sus instalaciones.

Las actuaciones previstas tienen como objetivo continuar acondicionando los espacios del centro y ofrecer un servicio de mayor calidad a las personas usuarias. Desde la Concejalía de Centros Sociales, liderada por Charo Suárez, se trabajará para que la reapertura pueda producirse lo antes posible

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El Ayuntamientoagradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan derivarse de estos trabajos e informará oportunamente de la fecha de reapertura del centro.