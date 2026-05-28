El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora
Las actuaciones tienen como objetivo acondicionar los espacios para ofrecer un servicio de mayor calidad
El Centro Social Villa Magdalena permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del próximo lunes, 1 de junio, con motivo de la ejecución de trabajos de mejora en sus instalaciones.
Las actuaciones previstas tienen como objetivo continuar acondicionando los espacios del centro y ofrecer un servicio de mayor calidad a las personas usuarias. Desde la Concejalía de Centros Sociales, liderada por Charo Suárez, se trabajará para que la reapertura pueda producirse lo antes posible
El Ayuntamientoagradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan derivarse de estos trabajos e informará oportunamente de la fecha de reapertura del centro.
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