Las cerezas y la miel atraen a tres osos "gordos como pelotas" a las puertas de Oviedo: las cámaras captan plantígrados en los valles de Trubia, Caces y San Andrés

El plan pionero de fototrampeo activado en febrero por el Ayuntamiento de Oviedo y el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ya ofrece sus primeros resultados científicos en el entorno rural. Las cámaras de alta tecnología instaladas estratégicamente en el concejo han detectado de forma nítida la presencia de tres osos pardos diferentes, atraídos por la temprana maduración de las cerezas silvestres y los panales de miel. Los dispositivos, controlados por los biólogos, captaron a los plantígrados en los valles de Trubia, Caces y San Andrés. Los ejemplares, descritos por los expertos como "gordos como pelotas", debido a la abundancia de alimento invernal y las óptimas temperaturas primaverales, confirman la consolidación de dos pasillos biológicos clave: la bajada directa desde la sierra del Aramo y el cordal que conecta Yernes y Tameza y Teverga con la zona superior ovetense. El despliegue tecnológico, diseñado para paliar la histórica opacidad de los datos oficiales del Principado, también ha certificado un tránsito continuo de lobos solitarios, perros asilvestrados, zorros y jabalíes.

La irrupción de los plantígrados en las zonas bajas coincide de manera matemática con el inicio de la campaña hortofrutícola. Roberto Hartasánchez, director de FAPAS, contextualiza el fenómeno dentro de la normalidad estacional de la fauna asturiana, aunque advierte sobre nuevos factores de atracción antrópica en los montes del municipio: "Empezaron a entrar los osos a las cerezas. Están ya maduras en toda la zona baja del Trubia y en las cámaras empezaron ya a aparecer los osos. Salieron imágenes guapas de tres ejemplares, la última anteayer". El experto considera estos hechos como algo "normal"de esta época. Lo que, a su juicio, es más anormal es que estén causando estragos en las colmenas. "Antes no había tantas. Ahora hay mucho desarrollo de la apicultura y hay varios apicultores profesionales. Eso atrae literalmente en zonas muy forestales", indica.

Alumnos del Colegio Loyola, este miércoles, durante una plantación en el área recreativa de Las Cuestas para extender los árboles frutales a las montañas. / FAPAS

Las imágenes obtenidas de forma instantánea mediante alertas móviles también revelaron lo que parecía ser una pequeña cría que no tocaba el suelo, lo que corroboraría que las osas reproductoras de los concejos limítrofes, como Santo Adriano, introducen habitualmente a sus camadas en territorio ovetense.

Otro de los osos grabados. / FAPAS

Por su parte, el concejal de Área Rural, Daniel Tarrio, destaca la eficacia del sistema para evaluar el estado real del ecosistema y planificar la gobernanza del medio natural asturiano. El edil subraya la ausencia de incidentes reseñables con el sector ganadero local: "Teníamos la expectativa que con las lluvias y florecimiento. Se están apareando están saliendo. Vemos lobos solitarios de vez en cuando y perros asilvestrados. Manadas ninguna. Lo que bajan son lobos solitarios enfermos o descolgados y empezamos a ver alguno. A día de hoy no hay registrado ningún ataque y esperamos que la cosa siga así". La concejalía utilizará las conclusiones de un informe que se diseñará al cumplirse un año de la iniciativa para diseñar políticas de gestión de estas especies.

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Treinta árboles

Como respuesta sostenible frente al progresivo abandono del medio rural, FAPAS impulsó este miércoles una jornada que combinó ciencia con educación ambiental. Un contingente de 150 escolares del colegio Loyola, guiados por técnicos municipales, ejecutó una plantación estratégica de treinta árboles frutales en el área recreativa de Las Cuestas, en Trubia. La iniciativa pretende generar un núcleo permanente de biodiversidad alimentaria mediante ejemplares de cerezos, manzanos y ciruelos en un entorno de exclusión para los grandes mamíferos. "Se trata de una estrategia a 50 años que consiste en habilitar una zona de frutales en el área recreativa, al que no van a acceder los osos, facilitando que las aves y otras especies transporten semillas a la montaña. Esto generará alimento en el futuro para los osos, evitando que bajen en busca de otros alimentos cerca de las casas", resumió Hartasánchez.