Cristina Juesas, la autora presenta su libro en Oviedo: «Locura es lo mínimo que me han dicho por mi historia de amor»

Vuelves a Oviedo para contarnos una historia de amor, de dolor y de duelo. ¿La sociedad sigue rechazando el amor que no comprende?

Más que rechazar el amor que no comprende, la sociedad rechaza todo aquello que se escapa de la normalidad. Antes lo normal era casarse y en nuestra época empezó a haber familias más diversas. Pero más que rechazo, yo hablaría de incomprensión. Ahora conocer a tu pareja en una aplicación de internet está a la orden del día. Pero en 2002, prácticamente no existía ni el ADSL. Estaban los módems, te tenías que conectar por la línea telefónica. No todo el mundo tenía internet en casa. No había teléfonos inteligentes. El internet que conocemos hoy no existía. En aquel contexto conocer a alguien de otro continente a través de internet era muy loco. Locura es lo mínimo que me han dicho de esta historia. Que no es duelo, sino fantasía, que esto no es amor, solo está en mi cabeza…. Pero el amor no entiende si te coges de la mano o no. Entiende de apego, y en este caso el amor no viene del contacto, sino de la palabra.

¿De dónde surge la idea del libro, cómo decides rescatar esta historia de tu pasado?

No nació siendo un libro. El año pasado hice un curso de guion a principios de año y, para una serie de ejercicios del curso, tenía que desarrollar una historia con sus personajes, etc. Después de pensar medio segundo me dije: no necesito pensar ni ir a buscar nada, yo tengo “la HISTORIA”. Abrí la carpeta con los chats y correos electrónicos que guardaba de aquella relación virtual que tuve con un norteamericano, que duró once años hasta su fallecimiento, hace trece ya, y en aquel momento, a la vez que la carpeta, se reabrió el duelo. Fue cuando decidí ponerme a escribir. Aun en ese momento no pensaba en la novela, sino que escribía para intentar entender por qué me seguía doliendo tantísimo después de tantos años. Cuando llevaba escritas unas cincuenta mil palabras y había vomitado en el papel todo lo que llevaba dentro, fue cuando me di cuenta de que era una novela. Fue cuando decidí publicarla, una vez que, además, había conseguido, ¡por fin!, entender mi propia historia y mi propia vida. Pero no considero que sea una historia de mi pasado. Es una historia que me ha convertido en la persona que soy hoy. A él y a nuestra historia les tengo muy presentes cada día. He viajado a Idaho, he conocido a su famila, a su sobrina. Sigue latiendo.

¿Qué recorrido tiene esta historia en el futuro? ¿Tienes algo pensado?

Tengo algunos rasgos previos del guion de aquel curso, en el que por cierto saqué un 9,8. El profesor me animó a convertir la historia en una película porque los personajes eran muy creíbles (Risas). Jeff me dijo una vez, medio en broma, --+que nuestra historia estaba hecha para la tele. A mí me parece que sería una buena historia para un formato audiovisual. Habla de amor, pero la subtrama es el duelo, la exploración del dolor, de un dolor invisible y no aceptado. Esa intimidad desde la distancia, en formato palabras, me parece poco explorado y muy interesante.

Vuelves a Oviedo, escenario de tus aventuras infantiles y juveniles. ¿Te planteas un libro sanador donde te reencuentres con la joven que fuiste?

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Precisamente este fin de semana me reencontraré con esa gente de mi juventud, y yo soy de mantener el contacto y estar encima de la gente. ¡Soy expansiva! Pero tengo lagunas de aquella época que no sé si me atrevería a rellenar con mi imaginación. Pero podría ser, sí. Quizá en otro formato, unas conversaciones. Pude ser divertido eso.