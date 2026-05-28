Un gran escanciado popular y unas jornadas gastronómicas: así celebrará Oviedo el Día Mundial de la Sidra

La capital del Principado tiene todo a punto para una gran celebración en torno a uno de los mayores símbolos de identidad asturianos. Se trata del Día Mundial de la Sidra, el 3 de junio, en el que Oviedo acogerá un intenso programa de actividades dentro del que destaca un gran escanciado simultáneo popular en la plaza de la Catedral, al que complementarán unas jornada gastronómicas a desarrollar entre esa misma data y el día 7. En dicha cita participarán 33 establecimientos hosteleros del concejo adheridos al festejo gastronómico, que impulsa la patronal Otea, Hostelería y Turismo de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.

El acontecimiento del próximo miércoles, según indicó el vicepresidente ejecutivo de Otea Asturias y presidente local, Fernando Corral, "pone en valor de manera muy visual" la cultura sidrera, una que "identifica" a Asturias y Oviedo como "referentes" dentro de un sector que tiene al escanciado como elemento "diferencial" respecto a otras zonas geográficas que producen caldo de manzana y que se complementa con una semana muy sidrera en Oviedo, al discurrir en paralelo al programa de la Preba de la Sidra.

La iniciativa, que también sirve para conmemorar la consecución del hito de convertir a la sidra como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 2024, tendrá como epicentro a la plaza de la Catedral, tal como se especificó en la presentación del evento, que acogió este jueves la céntrica sidrería Alterna.

A las 11.45 horas arrancarán las actividades, con la ambientación musical previa de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, durante cuya interpretación se repartirán los vasos y las botellas de sidra por cortesía de Otea. Los discursos institucionales comenzarán acto seguido. Correrán a cargo del presidente de Otea a nivel regional, Javier Martínez Fernández; la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Alfredo García Quintana, quien también asistió a la presentación del programa.

"El Día Mundial de la Sidra es una cita obligatoria de nuestro calendario", indicó el edil, que agradeció el "compromiso, colaboración e implicación" de los agentes implicados en la promoción de un producto que, además de formar parte de "nuestra cultura, tradición y manera de relacionarnos", también es parte esencial de la "oferta turística y gastronómica" de la capital y toda la región.

La lectura del Manifiesto de la Sidra será la antesala del culmen de la jornada, el escanciado popular. El texto lo recitará la influencer de contenido sobre turismo regional "Coral Explore Asturias" para que, a término de sus palabras, todos los asistentes pongan la botella en alto y el vaso en bajo para echar un culín multitudinario. A esta actividad están invitados todos los agentes sociales, es decir, profesionales del sector sidrero, hosteleros, ovetenses y turistas para "batir un récord de de apoyo unánime" a la cultura sidrera.

Jornadas gastronómicas

El gran acto conmemorativo en honor a la bebida asturiana por antonomasia no llega solo, sino de la mano de la quinta edición de las Jornadas Gastronómicas del Día Mundial de la Sidra, que tendrán su pistoletazo de salida el mismo día de la efeméride mundial y se podrán disfrutar en 33 establecimientos del municipio, entre ellos la propia sidrería Alterna. El responsable de comunicación del grupo, Pablo Aller, valoró que "el cliente siempre valora muy bien estas iniciativas", que, en lo que a ellos respecta, se podrán disfrutar en los dos locales que la marca regenta en la ciudad.

Los locales ofrecerán una oferta culinaria especial de recetas donde el caldo de manzana fermentado es un ingrediente fundamental; ya sea a través de un menú o de platos y raciones -como los chipirones a la sidra que se degustaron en el acto de presentación-, o a través de la "mini cocina", es decir, de tapas y pinchos. La ubicación y propuestas de cada participante se puede consultar en www.escapadaasturias.com, portal que también ofrece alojamientos hoteleros para visitar la capital autonómica durante estos días.

En este sentido, el de la oferta culinaria de bocados, estas jornadas sidreras sirven de puente para otras, las que acogerá la ciudad entre el 13 y el 16 de junio, para conmemorar otro día internacional, esta vez Día Mundial de la Tapa, que es el 16 de junio.