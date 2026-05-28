El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
El mercado se celebrará en la Plaza Porlier con puestos de pequeños productores, catas, propuestas infantiles y divulgación ambiental
El Mercado Artesano y Ecológico regresará este fin de semana a la plaza Porlier con una nueva edición centrada en la sensibilidad de lo natural, el consumo responsable y la puesta en valor de los productos elaborados desde el cuidado, el equilibrio y la creación consciente. Durante el sábado y el domingo, el público podrá recorrer los distintos puestos de artesanía y gastronomía instalados en el corazón del Oviedo Antiguo. La propuesta volverá a reunir a pequeños productores, artesanos y elaboradores en un espacio orientado a la promoción de los oficios tradicionales, la gastronomía de calidad y los hábitos de consumo sostenibles.
El mercado abrirá en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas el sábado, mientras que el domingo la actividad se prolongará hasta las 20.00 horas.
La programación especial de esta edición arrancará el sábado con la jornada “Agua con origen. De la sierra a tu vaso”, una iniciativa de la Escuela Sostenible de Oviedo destinada a poner en valor la calidad y la importancia del agua de la ciudad. La actividad abordará su origen, su recorrido y su papel dentro de un modelo de vida más sostenible.
Entre las propuestas previstas destaca una cata de agua a ciegas organizada por Aguas de Oviedo, que se celebrará a las 12.00 horas y permitirá a los asistentes descubrir, a través de la percepción directa, las cualidades del agua del grifo de la ciudad. Durante toda la jornada también habrá actividades infantiles y contenidos divulgativos vinculados a la biodiversidad y al entorno natural.
El domingo será el turno del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, COPAE, que acercará al público el valor de la alimentación ecológica y la importancia de los procesos de certificación y trazabilidad de los productos.
A lo largo de la jornada, el espacio de COPAE ofrecerá información práctica sobre cómo identificar productos ecológicos certificados, cómo funciona este modelo de producción y qué beneficios aporta al medio ambiente, a la economía local y al consumo responsable. La propuesta busca explicar de forma sencilla el recorrido de los alimentos “desde el origen hasta la mesa”.
La concejala de Economía, , Leticia González, destacó que “el Mercado Artesano y Ecológico se ha consolidado como una cita muy especial dentro de la programación comercial y cultural de la ciudad, porque combina apoyo al pequeño productor, artesanía, gastronomía y sensibilización ambiental en un entorno único como la plaza Porlier”. Además, subrayó que este tipo de iniciativas “permiten acercar al público formas de consumo más conscientes y sostenibles, al tiempo que dinamizan el centro de Oviedo y generan actividad económica ligada al producto local, la creatividad y la calidad”.
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