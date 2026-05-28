Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
La Policía Nacional solicitó la ayuda de los bomberos para acceder a la vivienda donde se sospechaba que se encontraba el fallecido
Un hombre de 50 años fue hallado muerto este jueves en una vivienda situada en el número 55 de la calle Tenderina Alta, en Oviedo. Los hechos movilizaron a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos de Oviedo durante la tarde.
Según las fuentes consultadas, fueron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía quienes solicitaron la intervención de los bomberos para poder acceder al inmueble, después de sospechar que el vecino podría encontrarse en el interior sin posibilidad de responder. Una vez abierta la puerta, localizaron el cuerpo sin vida del varón, nacido en 1975.
Las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría llevar varios días muerto. A falta de que se practique la correspondiente autopsia, nada hace pensar por el momento en una muerte violenta. El cuerpo no presentaba signos externos de violencia, por lo que todo apunta a causas naturales.
Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local, que regularon el tráfico en las inmediaciones mientras se desarrollaba la intervención. Durante parte de la tarde permaneció una patrulla custodiando la zona a la espera de la llegada de los servicios funerarios para proceder al levantamiento del cadáver.
La presencia policial despertó la atención de numerosos vecinos de la zona, sorprendidos por el despliegue de medios frente al edificio.
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