Iñaki Sánchez Santianes, director de "13 Reyes": "El espectáculo busca emocionar al público y que el peregrino reviva su viaje"

Detrás de la ambiciosa arquitectura musical de «13 Reyes: El Camino Primitivo», segundo episodio del espectáculo sinfónico «13 Reyes», se encuentra la batuta de Iñaki Sánchez Santianes, un director profundamente vinculado a la tradición y la vanguardia sonora de Asturias. Con una trayectoria marcada por la dirección de la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu, Santianes se ha especializado en tender puentes entre el mundo de la gaita y las formaciones sinfónicas. En esta ocasión, junto a su hermano, el compositor Yónatan Sánchez Santianes, lidera un proyecto que busca convertir la historia de la monarquía asturiana en un legado cultural perdurable. Este sábado, a las 19.00 horas, el Auditorio será el escenario de este segundo episodio, centrado en la figura de Alfonso II el Casto. El evento, enmarcado en los actos del Día de las Fuerzas Armadas, no solo respalda la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, sino también un acto de compromiso social: la entrada es libre y los asistentes podrán colaborar con la Asociación Down Asturias.

¿Cómo nace la chispa para transformar la historia de los reyes asturianos en un gran fresco sinfónico?

Siempre cuento la misma historia, porque la verdad es muy bonita y muy representativa del origen y desarrollo del proyecto. En una reunión con Chema Castillo, miembro del ateneo, vimos que había llegado el momento de hacer algo juntos que ilusionase a ambas agrupaciones después de haber colaborado anteriormente de forma esporádica y puntual. Teníamos claro que debía ser algo novedoso, que nos motivase a llevarlo a cabo y que pudiésemos dejar un legado. De esa reunión salió el episodio I que cerramos, después de llevarlo a varios escenarios, en el jardín de los Reyes Caudillos junto a la catedral de Oviedo en una lluviosa tarde del mes de septiembre. Ahí nació también el que es ahora el episodio II, a los pies de la estatua de Alfonso II y junto al monolito que marca el origen del camino.

La obra lleva la firma de Yónatan Sánchez Santianes; ¿cómo ha sido el proceso de diálogo para modelar el «sonido» del Camino Primitivo?

No te voy a decir que ha sido fácil porque no. Estamos hablando de un proyecto complejo y que llevamos tiempo modelando, intercambiando llamadas, correos y reuniones para dar forma a esta idea. La música sale de su cabeza y yo voy ajustando sus propuestas adaptándolas a los medios de los que disponemos, porque, si de él dependiese, la plaza de la catedral de Oviedo se nos quedaría pequeña para tantos músicos. Hablamos de muchos elementos, muchas líneas melódicas y muchas voces; además de la melodía o las letras, había que crear un hilo argumental que cohesionase toda la historia.

Estamos ante el Episodio II del proyecto; ¿en qué ha madurado la propuesta respecto a la primera entrega?

En el episodio I nos movía la incertidumbre de la respuesta del público, pero, después de ver la buenísima acogida que tuvo, teníamos el reto de que esta segunda parte tenía que ser aún mejor. Es un reto personal que nos marcamos: queremos que cuando la gente salga del auditorio el próximo sábado no sepa decidir sobre qué episodio le gustó más.

Más de 100 personas sobre las tablas; ¿cómo se gestiona y unifica a semejante trasatlántico musical?

El proyecto ha ido creciendo de manera exponencial día a día y han sido numerosas las personas que se han unido con el objetivo de lograr algo épico que trascienda más allá del día 30. El elenco cuenta con la banda de gaitas La Laguna del Torollu, la banda sinfónica del Ateneo Musical de Mieres, la coral Cantares y Capilla Polifónica Palacio de Meres, el grupo folclórico Trebeyu, la escuela Gaudiosa de Esgrima histórica y los Solistas y colaboradores: Inés Cortés, Celso Fernández y Alberto Cienfuegos. Y los que me conocen ya saben que siempre nos guardamos alguna sorpresa para el directo.

Unir a la Banda Sinfónica Ateneo Mieres y a la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu es juntar dos mundos; ¿cómo se logra que la partitura y la gaita empasten a la perfección?

En el episodio I hicimos un gran trabajo colectivo y lo que empezó como una labor musical acabó convirtiéndose en una familia musical con una enorme energía positiva que se transmite sobre el escenario. Es de agradecer la labor que están haciendo las y los músicos y la ilusión que están poniendo en cada ensayo y en cada concierto.

¿De qué manera se refleja la voz en la narrativa musical e histórica de 13 Reyes?

En este segundo episodio decidimos introducir la voz como una parte esencial más para que se diferenciase del episodio I, pero sin perder la identidad del proyecto (la gaita y la banda sinfónica). Mostraremos nuevas melodías y nuevas letras que queremos que se queden en la memoria musical del público.

El espectáculo tiene un fin firmemente solidario; ¿es una obligación moral de la cultura servir como escudo para los más necesitados?

La colaboración de la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo permite que el público tenga acceso libre al concierto, invitando a los asistentes a destinar el dinero de la entrada a un fin solidario. En esta ocasión, la beneficiaria es la Asociación Down Principado de Asturias. Por eso hemos puesto una fila 0 y urnas a la entrada y salida.

¿Qué poso íntimo espera que se lleve el espectador cuando se apaguen las últimas notas en el auditorio?

Queremos que el público se emocione y que aquellos que han realizado el camino revivan el viaje. Pero también que aquellos que no han vivido esa experiencia puedan hacerlo guiados por la música y por la voz de Celso Fernández.

Mirando al frente, ¿cuál es el siguiente objetivo del proyecto? ¿Veremos este despliegue peregrinar físicamente hacia Santiago de Compostela?

Nuestro objetivo es que el proyecto llegue al mayor número de escenarios posibles. Poder verlo en Santiago de Compostela sería el broche perfecto, ya sea en la plaza del Obradoiro o en otros espacios magníficos de la ciudad. Además, si vamos a Galicia, nos encantaría contar con músicos de la región vecina para que la obra sea una muestra de hermandad entre las culturas que une el Camino.

Para terminar: si tuviese que definir el verdadero triunfo de «13 Reyes» en una palabra?

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Ultreia (saludo tradicional de los peregrinos del Camino).