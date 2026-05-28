Isabel Nerín: "Dejar de fumar es aprender un nueva conducta, con fuerza de voluntad"

«Dejar de fumar es aprender una nueva conducta y en ello interviene la fuerza de voluntad». Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Isabel Nerín de la Puerta, neumóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza y psicóloga, autora de «La felicidad de ser Exmoker», que también alertó sobre el auge del vapeo, «una epidemia silenciosa, especialmente entre adolescentes» y criticó que se presente como una alternativa inocua, cuando, en realidad, «no es vapor, sino un aerosol con nicotina y otras sustancias».

Isabel Nerín, que ha escrito el libro con la oncóloga Berta Hernández, denunció además las estrategias de la industria tabaquera, que asocia el consumo a una falsa idea de libertad, cuando «una adicción es precisamente lo contrario». La doctora advirtió de las nuevas patologías respiratorias vinculadas al uso de cigarrillos electrónicos, algunas de ellas potencialmente mortales.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, el Club acogió un acto en el que también participaron Julio González Zapico, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias; y el neumólogo Pere Casán, vocal de la junta directiva de la entidad, encargado de presentar el encuentro.

Julio González Zapico destacó el compromiso de la Asociación Española contra el Cáncer con la prevención y la investigación «siempre desde la equidad», y subrayó que la publicación del manual constituye «una herramienta muy útil para ayudar a dejar de fumar». En su intervención, insistió en la necesidad de seguir impulsando políticas de prevención y educación frente a una adicción que continúa teniendo un enorme impacto sanitario. Pere Casán elogió la trayectoria profesional de Isabel Nerín, a quien definió como «una referencia en el ámbito de la lucha contra tabaquismo».

El doctor Casán Recordó su labor como neumóloga y directora de la Cátedra de Estilos de Vida de la Universidad de Zaragoza y señaló que quienes, como él, trabajan en especialidades respiratorias «han tenido que ver durante décadas las devastadoras consecuencias del tabaquismo».Casán reivindicó además el término «exmoker» como un término positivo y con entidad propia, ligada al esfuerzo personal y a la mejora de la salud.

Noticias relacionadas

Nerín desmontó algunos de los mitos que rodean al tabaco y al vapeo. Explicó que muchas personas perciben el cigarrillo «como una compañía algo asociado a momentos cotidianos o emocionales, lo que hace que abandonar el hábito se vea como una tarea casi imposible». Frente a eso, defendió que «la verdadera felicidad está en el logro de dejar de fumar», ya que el tabaco genera múltiples inconvenientes físicos y sociales, desde problemas de salud hasta el mal olor o la dependencia. Además, advirtió que los hijos de padres y madres fumadoras tienen mas riesgo de serlo en el futuro, ya que normalizan ese consumo.