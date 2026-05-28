Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

Fue construida en 1792 y hoy es todo un símbolo de la capital del Principado, donde se celebra uno de los mercados más auténticos de todo el país

Plaza del Fontán, en Oviedo

Plaza del Fontán, en Oviedo / LNE

Alejandra Carreño

La plaza más antigua de España no está en Madrid ni en Barcelona ni en Salamanca ni en Valladolid... Está en Asturias y más en concreto en su capital, Oviedo. Se trata de la plaza del Fontán, que cuenta con 234 años de historia nada más y nada menos. Fue construida en 1792 por Francisco Pruneda sobre una laguna de aguas estancadas que la autoridades decidieron secar para impedir la propagación de infecciones. Hoy es todo un símbolo de la ciudad. A su alrededor se celebra uno de los mercados más auténticos de todo el país, no solo por la variedad de sus puestos (en él se puede encontrar desde ropa y flores hasta productos de la huerta y antigüedades), sino también por su entorno acogedor y bonito.

Es pequeña, nada que ver con las plazas mayores de Salamanca o de Madrid, pero muy coqueta. Es una plaza porticada, formada por coloristas viviendas con grandes ventanales y corredores de madera desde los que cuelgan hermosas flores. Cada casa está pintada de un color diferente y también diferente es su carpintería. Es como si fuese un pequeño Cudillero en el corazón de Oviedo. En los bajos hay varias sidrerías que inundan la plaza de olor a sidra y comercios.

Detalle de la plaza del Fontán, en Oviedo

Detalle de la plaza del Fontán, en Oviedo / Turismo de Asturias

Hay mercado jueves y sábados

Desde la Plaza del Ayuntamiento hasta El Fontán hay mercado jueves y sábados, además del domingo, cuando hay con un concurrido rastro. Muy cerca de la plaza, en el edificio que está pegado a la iglesia, se encuentra el mercado de abastos, con venta de carne, pescado, quesos, encurtidos, verduras, fruta y productos gastronómicos típicos y artesanales. Fue uno de los escenarios elegidos por el famoso chef asturiano José Andrés para grabar un documental sobre la región, que se emitió en 170 países.

Como cuenta la Guía Repsol, "el Mercado El Fontán nació de una desgracia: el incendio que arrasó Oviedo en 1521". Tras el fuego, Carlos I concedió a la ciudad el privilegio de organizar un mercado semanal que ayudase a recuperar la economía. "Ese mercado primitivo se celebraba donde ahora se ubica la plaza de El Fontán, una reunión de casas estrechas y bajas a cuya vera, jueves y sábados, todavía se colocan paisanas y paisanos a vender verduras con cajas en el suelo y básculas portátiles".

Noticias relacionadas y más

Ambiente en la plaza del Fontán, en Oviedo

Ambiente en la plaza del Fontán, en Oviedo / IRMA COLLIN

Un ruedo de casas corcovadas

La plaza del Fontán tiene también su referente literario. Ramón Pérez de Ayala, en su novela Tigre Juan (1926), la describía así: “Un ruedo de casas corcovadas, caducas, seniles. Vencidas ya de la edad, buscan una apoyatura sobre las columnas de los porches. La plaza es como una tertulia de viejas tullidas, que se apuntalan en sus muletas y hacen el corrillo de la maledicencia”.

TEMAS

  1. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  2. Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
  3. La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París
  4. Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
  5. La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
  6. Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana
  7. La familia de una de las víctimas del doble crimen de Vallobín: "Lo tenía todo premeditado; se ensañó con ellos"
  8. Fallece en Oviedo Delfina Flórez, panderetera de la Oficialidá, 'la persona más buena del mundo

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

El alcalde de Oviedo abre la puerta a comprar la fábrica de Loza de San Claudio: "La idea es dar vida al conjunto"

El alcalde de Oviedo abre la puerta a comprar la fábrica de Loza de San Claudio: "La idea es dar vida al conjunto"

El CBO afrontará este fin de semana una cita vital para la clasificación en el campeonato nacional

El CBO afrontará este fin de semana una cita vital para la clasificación en el campeonato nacional

El PSOE propone un Plan Forestal Urbano para convertir Oviedo en un gran corredor verde

El PSOE propone un Plan Forestal Urbano para convertir Oviedo en un gran corredor verde

La bioincubadora de ciencias de la vida de La Corredoria se pone en marcha: las empresas aterrizarán a finales de año con la previsión de crear 115 puestos de trabajo

La bioincubadora de ciencias de la vida de La Corredoria se pone en marcha: las empresas aterrizarán a finales de año con la previsión de crear 115 puestos de trabajo

"Puño Dragón" cierra el cartel de la plaza de Feijoo de Oviedo para San Mateo

"Puño Dragón" cierra el cartel de la plaza de Feijoo de Oviedo para San Mateo

Oviedo habilitará refugios climáticos en los patios de los centros educativos: el instituto de Trubia, primero en Asturias que cierra por el calor extremo

Oviedo habilitará refugios climáticos en los patios de los centros educativos: el instituto de Trubia, primero en Asturias que cierra por el calor extremo

Las cerezas y la miel atraen a tres osos "gordos como pelotas" a las puertas de Oviedo: las cámaras captan plantígrados en los valles de Trubia, Caces y San Andrés

Las cerezas y la miel atraen a tres osos "gordos como pelotas" a las puertas de Oviedo: las cámaras captan plantígrados en los valles de Trubia, Caces y San Andrés
Tracking Pixel Contents