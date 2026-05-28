Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

La plaza más antigua de España no está en Madrid ni en Barcelona ni en Salamanca ni en Valladolid... Está en Asturias y más en concreto en su capital, Oviedo. Se trata de la plaza del Fontán, que cuenta con 234 años de historia nada más y nada menos. Fue construida en 1792 por Francisco Pruneda sobre una laguna de aguas estancadas que la autoridades decidieron secar para impedir la propagación de infecciones. Hoy es todo un símbolo de la ciudad. A su alrededor se celebra uno de los mercados más auténticos de todo el país, no solo por la variedad de sus puestos (en él se puede encontrar desde ropa y flores hasta productos de la huerta y antigüedades), sino también por su entorno acogedor y bonito.

Es pequeña, nada que ver con las plazas mayores de Salamanca o de Madrid, pero muy coqueta. Es una plaza porticada, formada por coloristas viviendas con grandes ventanales y corredores de madera desde los que cuelgan hermosas flores. Cada casa está pintada de un color diferente y también diferente es su carpintería. Es como si fuese un pequeño Cudillero en el corazón de Oviedo. En los bajos hay varias sidrerías que inundan la plaza de olor a sidra y comercios.

Detalle de la plaza del Fontán, en Oviedo / Turismo de Asturias

Hay mercado jueves y sábados

Desde la Plaza del Ayuntamiento hasta El Fontán hay mercado jueves y sábados, además del domingo, cuando hay con un concurrido rastro. Muy cerca de la plaza, en el edificio que está pegado a la iglesia, se encuentra el mercado de abastos, con venta de carne, pescado, quesos, encurtidos, verduras, fruta y productos gastronómicos típicos y artesanales. Fue uno de los escenarios elegidos por el famoso chef asturiano José Andrés para grabar un documental sobre la región, que se emitió en 170 países.

Como cuenta la Guía Repsol, "el Mercado El Fontán nació de una desgracia: el incendio que arrasó Oviedo en 1521". Tras el fuego, Carlos I concedió a la ciudad el privilegio de organizar un mercado semanal que ayudase a recuperar la economía. "Ese mercado primitivo se celebraba donde ahora se ubica la plaza de El Fontán, una reunión de casas estrechas y bajas a cuya vera, jueves y sábados, todavía se colocan paisanas y paisanos a vender verduras con cajas en el suelo y básculas portátiles".

Ambiente en la plaza del Fontán, en Oviedo / IRMA COLLIN

Un ruedo de casas corcovadas

La plaza del Fontán tiene también su referente literario. Ramón Pérez de Ayala, en su novela Tigre Juan (1926), la describía así: “Un ruedo de casas corcovadas, caducas, seniles. Vencidas ya de la edad, buscan una apoyatura sobre las columnas de los porches. La plaza es como una tertulia de viejas tullidas, que se apuntalan en sus muletas y hacen el corrillo de la maledicencia”.