Oviedo lleva la danza contemporánea a Trubia con 'Love is in the air'

Llevar el arte contemporáneo a los barrios y la zona rural. Este es uno de los objetivos de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Trubia acogerá durante los próximos meses el proyecto “Love is in the air” (El amor está en el aire), guiado por la bailarina y coreógrafa Mónica García. El proyecto combina el movimiento con la respiración y el vínculo colectivo a través de la creación, la convivencia y la conexión con el territorio. La iniciativa forma parte del proyecto “Puxa el Barrio!”, por el que ya se están llevando a cabo diferentes propuestas. “Queremos poner a Trubia a bailar. La danza contemporánea es muchas veces una gran desconocida y tengo la necesidad de acercarme a ella desde otro punto de vista. Esta es una propuesta para moverse, respirar y compartir”, detalla Mónica García.

La propuesta está dirigida a personas residentes en Trubia y alrededores, sin límite de edad y sin necesidad de experiencia previa en danza o artes escénicas. “Este es un proceso intergeneracional. Todo el mundo está invitado a participar. En nuestro camino es muy importante el trabajo de participación comunitaria para poder construir juntas un proceso conectado con las prácticas artísticas contemporáneas”, añadió Paula Mota García, codirectora artística de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

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El proceso creativo se desarrollará en dos bloques de trabajo. El primero tendrá lugar en junio y el segundo entre septiembre y octubre. “Además de la creación y el trabajo colectivo, esta iniciativa invita a redescubrir lugares que son auténticas joyas y que resultan especialmente inspiradores para las prácticas artísticas contemporáneas”, señala Zoe López Mediero, codirectora artística de la candidatura. Con iniciativas como esta, Oviedo 2031 continúa desarrollando una estrategia cultural de proximidad que entiende la creación artística como una herramienta de participación, convivencia y transformación social.