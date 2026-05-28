Oviedo pone en marcha tres puntos limpios móviles e itinerantes para facilitar el reciclaje a los ciudadanos

Cada vez existen menos argumentos para no reciclar. El Ayuntamiento de Oviedo pondrá en marcha el próximo lunes un nuevo servicio de puntos limpios móviles con el objetivo de acercar la recogida selectiva de residuos especiales a todos los barrios de la ciudad y también a la zona rural. La iniciativa, presentada este jueves por el concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, busca facilitar a los vecinos el reciclaje de aquellos residuos que no pueden depositarse en los contenedores habituales para conseguir los objetivos que marca la Unión Europea.

El nuevo servicio será gratuito, de proximidad y funcionará de forma itinerante. Según explicó el edil, la intención es «eliminar las barreras» que dificultan que muchos ciudadanos lleven determinados objetos hasta los puntos limpios fijos. «Estamos trayendo el punto limpio más cerca de los barrios para que la gente baje de casa y recicle sin necesidad de coger el coche», señala José Ramón Pando. El sistema contará con tres puntos limpios móviles activos cada día, de lunes a viernes, repartidos en distintas zonas urbanas de Oviedo. Además, los fines de semana habrá un servicio específico para los núcleos rurales. Cada punto tendrá personal especializado encargado de orientar a los usuarios sobre cómo depositar correctamente los residuos.

Dentro de la denominada zona urbana 1 el punto limpio móvil prestará servicio en barrios como Ciudad Naranco, el centro, San Lázaro, Otero, Pumarín, Vallobín o el Parque de Invierno, con horario de diez a dos por las mañanas y de tres a siete por las tardes. Dentro de la zona urbana 2 se cubrirá Teatinos, La Corredoria, Prados de la Vega, Ventanielles o Cerdeño, mientras que la zona y urbana 3 incluye Las Campas, La Florida, El Cristo, Olivares, Montecerrao, La Ería o Buenavista. En estos dos últimos casos, el horario será de diez a una y cuarto y de tres a seis y cuarto.

Las ubicaciones en las que se establecerán los puntos limpios –las calles concretas– cambiarán semanalmente y el calendario se publicará cada tres meses, tanto en la página web municipal como en folletos informativos y medios de comunicación. Durante los fines de semana, el servicio se trasladará a la zona rural. Los sábados se instalará en San Claudio, Trubia, La Manjoya y Olloniego, mientras que los domingos llegará a Colloto, Las Caldas y Tudela Veguín, siguiendo un calendario rotatorio mensual. El horario, en estos casos, será de siete de la mañana a tres de la tarde.

Los residuos

Entre los residuos admitidos figuran bombillas, pequeños electrodomésticos, ordenadores, teléfonos móviles, pilas, baterías, tóner, cartuchos de tinta, CDs, DVDs, radiografías, aceite de motor en recipientes cerrados, juguetes, objetos metálicos del hogar, cápsulas de café o productos tóxicos domésticos como pinturas y barnices. Por el contrario, no se aceptarán neumáticos, muebles, maderas, escombros ni restos de poda.

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El concejal destacó que la puesta en marcha de este servicio forma parte del nuevo contrato municipal de limpieza y recogida de residuos, que tendrá una duración de nueve años. Dos de los puntos limpios estaban incluidos en el pliego y un tercero fue incorporado como mejora por parte de la empresa adjudicataria. También confirmó que el Ayuntamiento ya ha comenzado a imponer sanciones a quienes incumplen las normas de depósito de basura, aunque aseguró que antes se está priorizando la labor informativa y de advertencia.