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Dos partidos políticos piden apoyo económico para el Lobas Global Atac: necesitan una ayuda para consolidar el histórico ascenso

El PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo reclaman el apoyo institucional y empresarial para que el equipo pueda competir en la élite del balonmano femenino

Elena Martínez, durante un partido del Lobas Oviedo de este curso. BALONMANO FEMENINO. LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO

Elena Martínez, durante un partido del Lobas Oviedo de este curso. BALONMANO FEMENINO. LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO / Lobas Oviedo

Agustí Sala

Rosalía Agudín

Los grupos municipales de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo se unieron este jueves para pedir “un esfuerzo” que consolide el histórico ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola de las Lobas Global Atac. Por un lado, Natalia Sánchez Santa Bárbara destacó que este logro “es un éxito deportivo de enorme relevancia para Oviedo” porque el equipo “lleva años demostrando esfuerzo, competitividad y un compromiso ejemplar con el deporte femenino y con la cantera”. “Ellas lo han dado todo, ahora no podemos fallarles a ellas. Por eso, hacemos un llamamiento para que toda la sociedad y el tejido empresarial ovetense y, sobre todo, las instituciones estemos a la altura y les brindemos el apoyo que necesitan para poder inscribirse y competir en la primera categoría del balonmano femenino”, ha reclamado la edil.

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En este sentido, ha recordó que la formación solicito´un incremento del apoyo económico al club para que pueda afrontar en condiciones la próxima temporada en la élite del balonmano español. “El Alcalde se ha comprometido a ello, pero todo tiene que concretarse antes del 15 de junio. Se necesita compromiso, pero también una gestión eficaz”. “Las instituciones tienen que estar a la altura y garantizar que un club que ha llevado el nombre de Oviedo a la máxima categoría disponga de recursos suficientes para competir con estabilidad y ambición”.

Por su parte, Gaspar Llamazares mostró su preocupación porque el equipo "podría verse obligado a renunciar a competir en la Liga Guerreras Iberdrola pese al histórico ascenso" conseguido esta temporada "Sería incomprensible que un equipo que lleva el nombre de Oviedo y de Asturias a la máxima categoría del balonmano femenino no pueda competir por falta de respaldo suficiente”.

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Por ello, reclama acelerar todos los mecanismos de apoyo posibles, facilitar la llegada de patrocinio privado y valorar también una mayor aportación económica pública institucional que permita al club competir con garantías en la élite del balonmano femenino estatal.

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