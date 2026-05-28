El PSOE propone un Plan Forestal Urbano para convertir Oviedo en un gran corredor verde

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo llevará al próximo Pleno una proposición para impulsar un Plan Forestal Urbano que permita renaturalizar la ciudad y transformar calles, parques y espacios públicos en una gran red verde adaptada al cambio climático. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, presentó este jueves la iniciativa junto al catedrático emérito de Botánica de la Universidad de Oviedo, Tomás Emilio Díaz, defendiendo que “el arbolado urbano debe ser una herramienta fundamental frente al cambio climático y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. “Los árboles son vida y hoy, más que nunca, son también una cuestión de supervivencia”, afirmó el dirigente socialista, que reclamó pasar “de las musas al teatro” para desarrollar “un proyecto concreto que permita reforestar Oviedo de verdad”.

La propuesta socialista plantea entender la ciudad como una estructura verde integrada, en la que las calles funcionen como conexiones naturales entre parques y jardines y donde cada actuación urbanística incorpore criterios ambientales y forestales. Fernández Llaneza advirtió de que “no podemos seguir creando plazas duras o espacios desérticos”, especialmente en un contexto marcado por episodios de calor extremo como los registrados en los últimos días de mayo, con temperaturas superiores a los 35 grados. Según defendió, las zonas arboladas contribuyen a reducir significativamente la temperatura urbana y mejoran las condiciones ambientales de los barrios.

El portavoz socialista recordó además que todos los grupos municipales respaldaron al inicio del mandato un acuerdo para avanzar en la renaturalización de la ciudad, aunque lamentó que “se ha quedado únicamente en el papel”. A su juicio, el Ayuntamiento debe asumir ahora una planificación real y sostenida que permita ampliar y conectar las zonas verdes existentes.

Durante la comparecencia, Díaz defendió la necesidad de priorizar especies autóctonas en las futuras plantaciones urbanas. “Los árboles propios del territorio, como robles, castaños, arces o hayas, están mucho mejor adaptados a nuestras condiciones climáticas y ofrecen mayores garantías frente a los cambios ambientales”, explicó el catedrático, que alertó también sobre la pérdida progresiva de ejemplares en espacios emblemáticos como el Campo de San Francisco.

El botánico señaló que la comparación entre los censos realizados en los años setenta y la situación actual refleja “una cantidad muy importante de árboles” desaparecidos que “no se están reponiendo adecuadamente”. Asimismo, subrayó que muchas de las especies dominantes hoy en los parques urbanos de Oviedo presentan mayores dificultades de adaptación por no ser propias del territorio.

Fernández Llaneza insistió en que el arbolado urbano no puede limitarse a una función ornamental. “Los árboles generan sombra, mejoran la calidad del aire, crean ecosistemas para la fauna urbana y aportan beneficios psicológicos y de bienestar a la población”, destacó.

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La proposición que defenderá el PSOE incluye la elaboración de un inventario y una planificación específica del arbolado urbano, la priorización de especies autóctonas, la conexión verde entre barrios y parques y la incorporación de criterios ambientales en todas las reformas urbanas que se desarrollen en la ciudad.