Toli Deville & La Fuerza presentan este viernes en la sala Gong, en Oviedo, su nuevo disco, «La flor que acompaña»

David García Tolivia, «Toli Deville», tenía una única razón para publicar y presentar «La flor que acompaña», su nuevo trabajo como «Deville & La Fuerza, tal y como hará este viernes a las 21 horas en la sala Gong de Oviedo (12 euros) «y mil para no sacarlo». Hay cierto fatalismo en el músico ovetense al hablar de su actividad como compositor, pero en el buen sentido, como si el oficio de encontrar los versos y la melodía no se hubiera resignado a abandonarle y él acabar por entender que tenía que ser así, a pesar de todo: la distancia, los problemas familiares, el obligado trabajo extra de gestión de contenidos para que la banda pueda funcionar…

«Yo ya me consideraba un oficinista», improvisa. «Había hecho mis canciones y punto. Tenía mi vida profesional y mi vida familiar. Pero me sorprendí haciendo canciones y queriendo grabarlas, quizá teniendo más en la cabeza el disco que ‘Los Débiles’ nunca habíamos llegado a grabar». Todo eso sucedió, primero, en los años del covid. En Hamburgo, maldice, tiene poca vida social, los días son más cortos, tiene la sensación de que las 24 horas se quedan en 17 y las canciones, concluye, son su «vitamina D». Así que en 2021 se vio editando «Fin de temporada», con dos músicos amigos, Wilón de Calle y Álvaro Bárcena, a los que sumó a Sil Fernández y a Maripaz González.

A aquel primer disco de «Devill & La Fuerza» tenía que haber seguido inmediatamente otro, porque tras descubrirse escribiendo canciones se descubrió no dejando de hacerlo. «Intenté aprovechar la inercia, pero Finny, mi hijo pequeño, nació antes de tiempo, con cinco y meses y medio, y tuvimos que retrasar la grabación casi tres años». El proyecto quedó un poco descolocado en el tiempo y en el espacio, pero hoy Finny está bien y este viernes por la noche presentarán en el escenario las nuevas canciones. Una de ellas, «No me pidas palabras», incluye la colaboración de José Ignacio Lapido, el compositor de «091» del que aprendió el oficio y que marcó a su anterior grupo. La canción acabó siendo un regalo también para ellos, porque los reunió a todos para grabarla.

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Grabado en Tutu Studios y producido por Álvaro Bárcena, que añade el sello del «pedal steel», «La flor que acompaña», se explica ToliDeville, «habla de la suerte que tienes, y que identificas de forma positiva con esa gente que te ha influenciado de la forma correcta, la gente que te ayuda, te sonríe y pone un poco de luz». Porque por mucho que haga frío el día de la sesión de fotos, en la portada que presenta estas canciones una niña en bañador apura un refresco en la hora perdida de un día de playa. Esa es la ambición.