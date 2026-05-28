Vox preguntará por las medidas ante el aumento de avistamientos de osos en zonas rurales de Oviedo
El grupo municipal reclama información sobre la coordinación con el Principado de Asturias y los protocolos previstos para garantizar la convivencia con los vecinos del medio rural
El grupo municipal de Vox preguntará al equipo de gobierno qué información, coordinación y medidas preventivas mantiene con el Principado ante el aumento de avistamientos de osos en distintas zonas rurales del concejo. La formación señala que las recientes imágenes captadas en los valles de Trubia, Caces y San Andrés confirman una presencia cada vez más habitual de ejemplares en áreas próximas a viviendas, caminos y explotaciones rurales.
La portavoz, Sonsoles Peralta, afirmó que “si gracias al sistema de seguimiento sabemos que la presencia de osos aumenta y se aproxima cada vez más a zonas habitadas, ahora corresponde a la administración competente explicar qué medidas piensa adoptar y cómo se va a garantizar la convivencia con los vecinos del medio rural”. A través de una nota de prensa, recordó que las competencias en materia de gestión de fauna salvaje corresponden al Principado, por lo que reclama información clara sobre los protocolos de actuación ante incidencias, las medidas preventivas para minimizar daños, la coordinación con vecinos y explotaciones rurales y las previsiones ante una posible expansión de estos avistamientos en el entorno del área central asturiana.
Peralta añadió que “no se trata de generar alarmismo ni de cuestionar la conservación del oso pardo, sino de actuar con responsabilidad y anticipación para evitar problemas futuros en la zona rural ovetense”.
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