El crecimiento de Sastrería Plácido en el corazón de Oviedo: alquiler de trajes para todos los bolsillos
Plácido Iglesias inaugura el nuevo local en un acto al que asistió la concejala de Economía
Vestir con traje ya está al alcance de todos los bolsillos. Sastrería Plácido inauguró este viernes un nuevo local en el corazón de Oviedo para alquilar trajes ante cualquier ceremonia. Cuenta Plácido Iglesias que hay dos tipos de clientes. Por un lado, los que se decantan por una joya a medida para un gran día como una boda o simplemente para ir a trabajar. Están dispuestos a pagar la confección hecha con mimo y cariño porque le van a sacar partido o simplemente aprecian llevar una obra de arte. Por el otro, están los consumidores que quieren pagar menos dinero pero vestir igual de elegantes.
Para ellos, es este nuevo local que este viernes fue inaugurado en el número 5 de la calle Cervantes. Al acto acudió la concejala de Economía, Leticia González, así como numerosos clientes y amigos de Iglesias. Los clientes se encontrarán con una variedad de trajes para cada ocasión. "Habrá un amplio colorido y son trajes de calidad". Comprarlos supondría un fuerte desembolso, pero con los precios que marcarán los clientes disfrutarán de los arreglos, el alquiler y la limpieza en la tintorería. "Por un dinero moderado se pueden llevar un traje", detalla.
La expansión de la empresa lleva como lema "un nuevo comienzo, la misma pasión por la elegancia".
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