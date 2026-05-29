Euromillones riega Oviedo con casi 100.000 euros en el sorteo de este viernes
La fortuna se ha aliado con el conocido quiosco de Llamaquique, que ha sellado uno de los dos únicos boletos acertantes de esta categoría en toda España
La suerte ha hecho una parada muy especial en Oviedo en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 29 de mayo. El despacho receptor número 57.075, el popular quiosco Llamaquique ubicado en el número 8 de la calle Luis Fernández-Vega Sanz, en el barrio del mismo nombre, ha sido el encargado de repartir la alegría al vender uno de los boletos premiados de Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella).
El afortunado o afortunada se embolsará la cantidad exacta de 98.854,13 euros. Una cifra que se ha quedado a las puertas de rozar el bote millonario, pero que supone un generoso pellizco para empezar el fin de semana con una sonrisa imborrable.
La combinación ganadora de la noche estuvo compuesta por los números 05, 14, 18, 31 y 35, con las estrellas 02 y 12. En un sorteo en el que el bote principal ha quedado desierto , España ha sumado únicamente dos acertantes en esta Segunda Categoría: el de la capital asturiana y otro boleto validado en la localidad extremeña de Don Benito (Badajoz).
Un quiosco con estrella en Llamaquique
La noticia ha sido recibida con enorme entusiasmo en el entorno de la calle Luis Fernández-Vega Sanz. El quiosco de Llamaquique se convierte así en el epicentro de las felicitaciones y de las inevitables preguntas entre los vecinos para intentar averiguar quién es el nuevo "casi cienmileurista" del barrio.
Al no haber ningún acertante de Primera Categoría en toda Europa, el EuroBote sigue creciendo con fuerza de cara a la próxima cita con la fortuna. Para el sorteo del próximo martes, un único acertante de Primera Categoría podría llevarse un espectacular premio de 141 millones de euros.
Por el momento, Oviedo celebra estos casi 100.000 euros que demuestran que, a veces, la suerte solo necesita un paseo por Llamaquique para cambiarle la vida a alguien.
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