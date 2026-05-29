¿Los empresarios y empresarias nacen o se hacen? Más allá de esa duda, lo que quedó patente ayer en el Talud de la Ería es la visión de negocio que tienen los jóvenes ovetenses en la clausura de la V Edición del programa "Empresa Familiar en las Aulas", que organiza la Asociación de la Empresa Familiar en Asturias (AEFAS). En el acto se premió a cinco grupos de escolares –dos finalistas y tres ganadores–, que presentaron los proyectos empresariales mejor valorados por el jurado del V Concurso "Imagina tu empresa en Asturias", demostrando que el talento y las ganas de emprender están "más presentes que nunca" en los y las jóvenes ovetenses y asturianos.

De gimnasios con guardería a supermercados ecológicos: AEFAS premia en Oviedo las mejores ideas de negocio escolares, en imágenes / Fernando Rodríguez

Los cinco proyectos reconocidos, que desarrollaron propuestas "imaginadas, pero que pueden ser reales", salieron de entre 24 estudios presentados. La capacidad de análisis y su minuciosidad "puso difícil" la elección de los mejores, según reconocieron desde AEFAS.

En cuanto a las intervenciones, el presidente del colectivo organizador, Íñigo Cabal, se paró a describir el trabajo de empresario, uno "duro, pero es muy satisfactorio", ya que las compañías "generan riqueza". Por su parte, Leticia González, concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, animó a los chicos y chicas a ser "valientes" y tener "iniciativa sin miedo a equivocarse", en términos emprendedores; mientras que el director general de Formación Profesional del Principado, Ángel Balea, destacó la "brillantez" es los proyectos y exposiciones, a la par que puso de relieve la importancia de los perfiles procedentes de su sector educativo en "el mundo real" laboral.

Ganadores y finalistas

La tríada de ganadores correspondió a un grupo de alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, respectivamente. Los laureles para los estudiantes de la primera categoría recayeron en los autores del proyecto "In3D", que fueron Noé Castellanos, Leo Riera y Álvaro Díaz, del Colegio École y tutorizados por la profesora Paula López. ¿La materia? La impresión 3D de piezas destinadas a la reparación de maquinaria y la investigación en materiales sostenibles.

En la sección de Bachillerato, la victoria se la llevaron Diego Candanedo, Edgar Fresno y Saúl Gómes Méndez, un grupo del mismo centro y bajo la supervisión de la misma tutora que los anteriores, que convencieron a los evaluadores con "Maqfuture", que plantea el uso de chips inteligentes para monitorear las máquinas detectar fallos, así como evaluar su rendimiento y productividad.

En cuanto a los participantes de Formación Profesional, el supermercado ecológico y sostenible nombrado "La despensa" se llevó la palma, gracias a la investigación de mercado de los alumnos del IES La Ería Diego Badiola y Nicolás Gambarte, con Ángeles Sánchez como tutora.

Los premios para los finalistas recayeron en Marwa Haiby e Irene Varela, del IES La Ería, y en Paula Fernández, Deva Molina y Celia Fonseca, del École. Las primeras, con "BeGea", propusieron un gimnasio solo para mujeres con servicio de guardería; las segunda, "GAM Emprende", un desarrollo inspirado en la empresa real homónima que se apoya en el alquiler de maquinaria y en la financiación de proyectos a jóvenes emprendedores.

A la clausura del programa también asistieron en concepto de patrocinadores Manuel Riestra, patrono de la Fundación Caja Rural de Asturias; Quintín Fernández y Miriam Morán, del Grupo Alsa, y José Antonio Martínez Nieto y Alicia Quince, de Funeraria Gijonesa.