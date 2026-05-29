Helado de Moscovitas®️: cuando el mejor dulce de Oviedo se sirve en tarrina

Hay algo que ocurre cuando uno entra en la Confitería Rialto. No es solo el aroma del chocolate ni la luz cálida del salón. Es el reconocimiento. El de quien sabe que está en un sitio donde las cosas se hacen como deben hacerse, sin prisa y sin atajos, igual que llevan haciéndose desde 1926.

Contacto Confitería Rialto · San Francisco, 12 · Oviedo · Madrid: Núñez de Balboa, 86 Tel. 985 21 21 64 moscovitas.com

Las Moscovitas®️—esa pasta fina de almendra marcona bañada en chocolate con leche que Asturias entera conoce de memoria— son la prueba más evidente de esa filosofía. Marca y fórmula registradas, elaboradas una a una por maestros confiteros que han heredado la receta como se hereda lo que vale la pena: con cuidado y con orgullo.

El mismo sabor, a otra temperatura

Hay veranos en que uno quisiera que las Moscovitas®️ fueran otra cosa. Más ligeras, más frescas, más de cucharada que de mordisco. Y Rialto, que lleva un siglo escuchando a quienes aman sus productos, tiene la respuesta: el helado de Moscovitas®️.

Una tarrina cremosa donde la almendra marcona y el chocolate se encuentran en frío, con esa misma intensidad contenida que define al producto original. No hace falta describirlo mucho. Quien conoce las Moscovitas®️, lo reconoce en el primer instante. Quien no las conoce, entiende de golpe por qué llevan cien años siendo el dulce más querido de Oviedo.

Helado de Moscovita / Cedida a LNE

La textura es densa y suave a la vez. El sabor, limpio y profundo. Sin artificios. Con la honestidad de una receta que no necesita esconderse detrás de nada.

Cien años avalan cada cucharada

Detrás de ese helado está el mismo obrador que en 2010 Rialto construyó en Argame exclusivamente para elaborar sus Moscovitas®️: un espacio de producción artesana donde cada pieza se trabaja a mano, con materias primas de primera calidad y sin concesión alguna a la comodidad industrial.

Es ese rigor el que se nota. En la pasta. En el chocolate. Y en el helado. Porque en Rialto, la exigencia no depende del formato. Depende del nombre que llevan las cosas.

Dónde encontrarlo

El helado de Moscovitas®️ está disponible en las dos tiendas de Rialto en Oviedo: en la Calle San Francisco 12, a dos pasos de la Catedral, y en Bermúdez de Castro 2. También en su tienda de Madrid, en el barrio de Salamanca.

Una tarrina pequeña. Un precio que no pone distancia entre el producto y quien lo merece. Y un sabor que, una vez probado, resulta difícil no volver a buscar.