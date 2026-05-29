Herido grave un motorista de 37 años en Oviedo tras sufrir una caída en la AS-II de madrugada
El varón, vecino de Llanera, habría estado varias horas tirado en la calzada con las lesiones, según las primeras indagaciones
Un motorista de 37 años y vecino del concejo de Llanera resultó herido de gravedad tras sufrir una caída cuando circulaba de madrugada por la autovía A-II, a la altura del enlace de La Corredoria. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre pudo haber permanecido unas horas tendido sobre la calzada con lesiones de consideración antes de ser localizado por otros conductores y atendido por los servicios de emergencia.
Según las informaciones recabadas, el varón había pasado parte de la noche en la capital del Principado junto a un amigo y abandonó la ciudad poco después de las dos de la madrugada para regresar a su domicilio. Por causas que todavía se desconocen y que están siendo investigadas, el motorista habría sufrido una caída durante el trayecto de vuelta.
El herido no fue hallado hasta pasadas las seis de la madrugada, según la Guardia Civil. Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar del accidente, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias, donde ingresó con un politraumatismo grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue intervenido de urgencia. Las autoridades tratan ahora de esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar cuánto tiempo permaneció el motorista herido sobre la vía antes de ser auxiliado.
El suceso movilizó a efectivos sanitarios y a varias patrullas encargadas de regular el tráfico en la zona mientras se desarrollaban las labores de asistencia. Los investigadores intentan averiguar si algún vehículo pudo haber presenciado el accidente sin detenerse o si la escasa visibilidad de la madrugada dificultó que otros conductores advirtieran la presencia del motorista accidentado junto a la mediana de la autovía asturiana.
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