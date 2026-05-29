La historia de superación de José Luis Capital inspira a 500 niños: "Sigo cumpliendo sueños porque vuelvo al Naranco gracias a vosotros"

El maestro José Luis Capitán, más conocido como ‘Capi’, subía hace trece años los caminos del monte Naranco como un galgo. Fue subcampeón de Carreras de Montaña en cuatro ocasiones y hace veinte años logró el récord de tiempo en la subida al Angliru. Su vida cambió en 2014, cuando le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo mantiene en una silla de ruedas, le obliga a comunicarse a través de una tablet y le hace depender de un respirador. Este viernes volvió a pisar los caminos del pulmón verde gracias a la ayuda de medio millar de alumnos y profesores de cinco centros escolares carbayones: el IES Fleming y los colegios de La Ería, Parque Infantil, San Pedro de los Arcos y Villafría. Todos ellos tiraron de la silla de ruedas por las empinadas cuestas hasta coronar la cima del Pico Paisano. «Gracias porque sigo cumpliendo sueños. Estar aquí sería imposible sin vosotros», les dijo a los pequeños estudiantes, que no se cansaron de animarle. Gritaron su nombre en cada cuesta y fue una fiesta cuando cruzó la línea de meta bajo una capa de niebla.

Cuenta Capi que los niños aprenden muchas lecciones en las aulas. Los maestros les enseñan a leer cuando son pequeños, a resolver todo tipo de problemas matemáticos y geografía para que conozcan dónde viven y sueñen a dónde quieren ir de viaje. Fuera del colegio también adquieren conocimientos de la mano de sus profesores. «Con esta marcha habéis aprendido valores como el esfuerzo, la solidaridad y el respeto por el entorno. Hay historias que perduran para siempre en nuestras cabezas y para mí es un gran honor formar parte de vuestras historias imborrables. Ojalá algún día, a través de vuestros móviles, leáis la llegada de la cura contra el ELA». Unas palabras que pronunció bajo la atenta mirada del alcalde, Alfredo Canteli, quien se mostró emocionado con esta iniciativa protagonizada por el maestro. «Capitán sabe que le queremos mucho y seguiremos a vuestro lado siempre, sois un ejemplo». También participó en la marcha la concejala de Deportes, Conchita Méndez.

José Luis Capitán con el medio millar de niños y el Alcalde, Alfredo Canteli, en el monte Naranco. / Rosalía Agudín

Agradecida por la presencia de ambos se mostró Teresa Pérez, esposa de José Luis Capitán. «Capi, sin mover nada, ha logrado una vez más mover a 500 escolares que han tirado de la silla de ruedas y yo creo que no olvidarán en la vida este día». La jornada se enmarcó dentro del Día Mundial Sin Tabaco, que celebra el IES Fleming desde hace un lustro para promocionar hábitos de vida saludables y con el que este maestro y su familia colaboran desde hace años. «Con este tipo de actividades estamos concienciando a la sociedad de que hay enfermedades que hay que visibilizarlas, normalizarlas, vivir con ellas y ser resiliente. Tanto Capi como yo somos muy optimistas y creemos que la cura contra el ELA llegará más pronto que tarde». También quiso poner en valor la colaboración de la asociación vasca Ezina Ekinez Egina, que donó la silla para que el maestro pudiese participar en la marcha. «Es una gente maravillosa porque cada vez que les silbamos, aquí están».

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Los profesores del Fleming ya piensan en la marcha del próximo año, en la que quieren involucrar a más centros educativos.