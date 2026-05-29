Las obras que acometerá Oviedo en dos de sus parques: el Campo y el parque de San Pedro de los Arcos entre los beneficiados

El Ayuntamiento mejorará diversos tramos de los paseos del Campo San Francisco. Su pavimento de hormigón impreso se encuentra en un deficiente estado de conservación exigiendo una renovación inmediata que traerá novedades. La concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, se hará cargo de estas obras que incluirán la instalación de un nuevo sistema que recogerá el agua de la lluvia para después regar las zonas verdes colindantes. De esta forma, se evitará gastar agua cuando se prevé que los periodos de sequía sean cada vez más frecuentes y más largos y los 55.000 metros cuadrados de zonas verdes seguirán luciendo relucientes.

Estas mejoras son solo una de las patas del contrato menor que acaba de ser firmado. El acuerdo también abarca las obras que se acometerán en el parque de San Pedro de los Arcos, de Ciudad Naranco, y la administración local invitó a tres empresas a redactar la documentación: Aic Topografía e Ingeniería, Bauschinger y Atycas. El presupuesto de licitación asciende a 16.940 euros –IVA incluido– y el Ayuntamiento se decantó por el primero de estos estudios para redactar cómo se harán las obras. «Continuamos con nuestro compromiso de seguir recuperando y mejorando nuestro Campo y otros parques de la ciudad conscientes de su valor como refugios medioambientales y que son un espacio de convivencia y disfruta», subraya el segundo teniente de alcalde.

Describir cómo se harán las obras en el Jardín Histórico costará a 9.680 euros –IVA incluido– a las arcas municipales. Un empeño del Alcalde, Alfredo Canteli, es arreglar todos los desperfectos que tiene para que recupere su brillo. A lo largo del pasado mandato finalizaron las obras de reforma del kiosco de la música, que llevaban enquistadas durante años. En este tiempo también se cambió de lugar el parque canino, se renovó el aguaducho, se recuperó la estatua de Neptuno y se renovó el cierre del estanque de los patos, entre otras mejoras.

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Parque canino

En el parque de San Pedro de los Arcos se actuará en el tramo que va desde el colegio Auseva hasta la iglesia. El pavimento, según aparece reflejado en la documentación municipal, presenta un deficiente estado de conservación. «Se pondrá un nuevo firme de hormigón pulido, se renovará el alumbrado público y los operarios instalarán nuevo mobiliario urbano». También se espera reponer o plantar nuevos árboles y se construirá un parque canino en un barrio que hasta el momento carecía de este servicio. El más cercano para los vecinos de Ciudad Naranco es el Campo de San Francisco y la redacción de la documentación para llevar a cabo todas estas mejoras costará 7.260 euros, impuestos incluidos.