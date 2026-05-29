Oviedo pondrá en marcha una web para impulsar la participación vecinal

El Ayuntamiento acogió este viernes la cuarta reunión del grupo de seguimiento político del Plan de Participación, un encuentro en el que estuvieron presentes todos los grupos municipales y en el que hicieron balance de las actuaciones del plan. Uno de los asuntos principales fue la evolución de la encuesta sobre participación en la zona rural, dirigida a entidades y asociaciones de estas áreas del concejo. El cuestionario permanecerá abierto durante todo el mes de junio y, hasta el momento, cuatro asociaciones ya han respondido. El cuestionario se mandó a cerca de sesenta.

Durante la reunión también se presentó la nueva página web municipal Oviedoparticipa, una herramienta que entrará en funcionamiento en los próximos meses. Los distintos grupos municipales pudieron realizar aportaciones y sugerencias para mejorar tanto sus contenidos como su funcionalidad antes de su puesta en marcha.

Otro de los puntos abordados fue la futura guía de asociaciones y entidades sociales, para la que se consensuó el cuestionario que será enviado a las asociaciones del municipio. El objetivo es recopilar información sobre su actividad y crear un espacio de referencia y visibilidad para el movimiento asociativo ovetense.

Asimismo, se informó de la modificación del reglamento de la comisión de sugerencias y reclamaciones, con la finalidad de favorecer una participación más directa de asociaciones y particulares. Los grupos municipales coincidieron en la necesidad de agilizar esta actuación.

En la sesión también se dio cuenta del inicio de la tramitación de la campaña municipal de promoción y sensibilización sobre participación ciudadana, prevista para las próximas semanas, así como de las iniciativas destinadas a impulsar grupos de participación infantil y adolescente.

Por último, se abordó el proyecto municipal de voluntariado, para el que ya se ha constituido un grupo de trabajo. El borrador inicial está previsto que pueda estar listo para su debate entre los meses de septiembre y octubre.

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El primer teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, Mario Arias, valoró “muy positivamente” el desarrollo de la reunión y destacó “el buen clima de trabajo y colaboración existente entre todos los grupos municipales para seguir avanzando en medidas que permitan fortalecer la participación ciudadana y mejorar la implicación de vecinos, asociaciones y colectivos en la vida municipal”.