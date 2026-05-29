Paco Martínez Soliño, Premio Amor al Deporte 2026 del Centro Asturiano de Oviedo

El Centro Asturiano de Oviedo reconocerá este año la trayectoria de Francisco José Martínez Soliño, “Paco”, con el Premio Amor al Deporte 2026, un galardón que distingue cada año a personas cuya dedicación silenciosa y constante resulta fundamental para sostener el deporte base asturiano. La entrega tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro Asturiano, en el Naranco.

La candidatura fue presentada por el Club Oriente Atletismo (COA), entidad a la que Paco Martínez Soliño permanece estrechamente ligado desde su fundación, en enero de 1998, en Nueva de Llanes. Su figura forma parte de la historia del club desde sus orígenes y fue además su primer presidente.

El jurado ha querido destacar una trayectoria marcada por el compromiso altruista, la constancia y el trabajo diario en favor del atletismo en el oriente de Asturias. Más allá de cargos o responsabilidades concretas, el reconocimiento pone el foco en una dedicación mantenida durante casi tres décadas y en una forma de entender el deporte ligada a la comunidad, la formación y el esfuerzo colectivo.

Los comienzos del Club Oriente Atletismo estuvieron condicionados por la falta de medios económicos y materiales, una situación habitual en muchas entidades deportivas de base. En ese contexto, la implicación de Paco Martínez Soliño resultó decisiva para sacar adelante el proyecto. Participó activamente en tareas de organización, captación de recursos y búsqueda de apoyos, además de colaborar en la adquisición de material deportivo y en la promoción del atletismo entre niños y jóvenes de la comarca.

Uno de los hitos de aquella primera etapa fue la puesta en marcha de la Carrera Concejo de Llanes en Nueva, una iniciativa que sirvió para dinamizar la actividad deportiva de la zona y dar visibilidad a un club que comenzaba entonces su recorrido.

Desde el COA subrayan también su labor diaria y discreta en el mantenimiento de las instalaciones y en el funcionamiento cotidiano de la entidad, una tarea muchas veces poco visible, pero esencial para garantizar la continuidad de la actividad deportiva.

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El Premio Amor al Deporte alcanza este año su vigésimo segunda edición consolidado como uno de los reconocimientos más simbólicos del deporte asturiano, precisamente por poner el acento en quienes trabajan lejos de los focos y contribuyen a construir tejido deportivo y social desde la base.