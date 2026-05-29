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La Policía Local sanciona a un conductor ebrio en el centro de Oviedo: su coche fue llevado por la grúa

Los agentes interceptaron al hombre circulando por la ciudad y fue sometido a las respectivas las respectivas pruebas de alcoholemia dando positivo

Los agentes con el vehículo.

Los agentes con el vehículo. / R. A.

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Los agentes de la Policía Local interceptaron este viernes a un conductor que circulaba ebrio por el centro de Oviedo. Los hechos ocurrieron pasadas las once de la noche cuando el hombre iba por la calle Real Oviedo y se acercaba la cruce con la avenida de Galicia.

Dos patrullas pararon el vehículo. Una se posicionó en la parte delantera y la otra en la trasera para que el conductor no pudiera escapar. A continuación, los agentes le realizaron los respectivos controles de alcoholemia dando positivo. Se enfrenta a una sanción administrativa al tener menos de 0,60 miligramos por litro de aire expirado.

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La grúa retiró el vehículo del lugar de los hechos al no hacerse ningún conductor cargo de la situación. Fue trasladado al depósito municipal

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