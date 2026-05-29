La Policía Local sanciona a un conductor ebrio en el centro de Oviedo: su coche fue llevado por la grúa

Los agentes de la Policía Local interceptaron este viernes a un conductor que circulaba ebrio por el centro de Oviedo. Los hechos ocurrieron pasadas las once de la noche cuando el hombre iba por la calle Real Oviedo y se acercaba la cruce con la avenida de Galicia.

Dos patrullas pararon el vehículo. Una se posicionó en la parte delantera y la otra en la trasera para que el conductor no pudiera escapar. A continuación, los agentes le realizaron los respectivos controles de alcoholemia dando positivo. Se enfrenta a una sanción administrativa al tener menos de 0,60 miligramos por litro de aire expirado.

Noticias relacionadas

La grúa retiró el vehículo del lugar de los hechos al no hacerse ningún conductor cargo de la situación. Fue trasladado al depósito municipal