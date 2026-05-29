"Puño Dragón" anuncia nuevo disco con "Todos los charcos"

La banda asturiana "Puño Dragón" anunció este jueves, con el lanzamiento de un nuevo single, "Todos los charcos", que tienen nuevo disco y que saldrá en el mes de octubre. La formación, todavía inmersa en la gira de "Juegos Violentos", con la que llevan año y medio girando por el país y con la que han agotado el papel en Madrid, Bilbao, Valencia o Zaragoza, además de pasearse por los escenarios principales de festivales como el Sonorama, anuncia para este nuevo trajo un más y mejor, insistiendo en su estilo y satisfechos con el momento creativo.

Con el habitual juego de las dos voces y el lenguaje rock bien exprimido en sus dinámicas, la letra, dicen, "habita ese territorio incómodo y verdadero, los límites que se difuminan entre la amistad y el amor cuando se hace de noche y ya nadie sabe muy bien dónde acaba una cosa y empieza la otra". "En resumen, una canción con mucha piel". El nuevo álbum, que no llegará hasta octubre, se ha grabado en House of Light Studios (Oviedo), escrito, producido y mezclado por la banda. "El disco llega desde la confianza total en su propio lenguaje. Sin la presión de demostrar nada. Sin la urgencia de la sorpresa. Con la claridad de quien ya sabe exactamente qué clase de banda es y hasta dónde puede llevar ese sonido", prometen en la hoja promocional.