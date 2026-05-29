"Puño Dragón" anuncia nuevo disco con "Todos los charcos"
La banda ovetense entra en la recta final de la gira "Juegos violentos" y deja para el mes de octubre su próximo LP
La banda asturiana "Puño Dragón" anunció este jueves, con el lanzamiento de un nuevo single, "Todos los charcos", que tienen nuevo disco y que saldrá en el mes de octubre. La formación, todavía inmersa en la gira de "Juegos Violentos", con la que llevan año y medio girando por el país y con la que han agotado el papel en Madrid, Bilbao, Valencia o Zaragoza, además de pasearse por los escenarios principales de festivales como el Sonorama, anuncia para este nuevo trajo un más y mejor, insistiendo en su estilo y satisfechos con el momento creativo.
Con el habitual juego de las dos voces y el lenguaje rock bien exprimido en sus dinámicas, la letra, dicen, "habita ese territorio incómodo y verdadero, los límites que se difuminan entre la amistad y el amor cuando se hace de noche y ya nadie sabe muy bien dónde acaba una cosa y empieza la otra". "En resumen, una canción con mucha piel". El nuevo álbum, que no llegará hasta octubre, se ha grabado en House of Light Studios (Oviedo), escrito, producido y mezclado por la banda. "El disco llega desde la confianza total en su propio lenguaje. Sin la presión de demostrar nada. Sin la urgencia de la sorpresa. Con la claridad de quien ya sabe exactamente qué clase de banda es y hasta dónde puede llevar ese sonido", prometen en la hoja promocional.
Suscríbete para seguir leyendo
- No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París
- Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
- La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
- Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana
- La familia de una de las víctimas del doble crimen de Vallobín: "Lo tenía todo premeditado; se ensañó con ellos"
- Fallece en Oviedo Delfina Flórez, panderetera de la Oficialidá, 'la persona más buena del mundo