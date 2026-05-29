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La celebración del ministerio sacerdotal

Recuerdos de oro en el Seminario

Los ocho sacerdotes y frailes que se ordenaron en 1976 y en 2001 reciben un homenaje de la diócesis, que reúne a más de cien religiosos en Prau Picón

Por la izquierda, en primera fila, José María Rodríguez Olaizola, Pedro Miguel López, Jesús Sanz Montes, Arturo Muiño y Amador Galán Caso; detrás, José Antonio Bande, José Manuel Sueiro, Pelayo Díaz (arriba), Yesid Montaya, Luis Miguel Menes, Alberto Reigada y Alejandro Rodríguez Catalina.

Por la izquierda, en primera fila, José María Rodríguez Olaizola, Pedro Miguel López, Jesús Sanz Montes, Arturo Muiño y Amador Galán Caso; detrás, José Antonio Bande, José Manuel Sueiro, Pelayo Díaz (arriba), Yesid Montaya, Luis Miguel Menes, Alberto Reigada y Alejandro Rodríguez Catalina. / LNE

Juan A. Ardura

Oviedo

«Es un día muy prestoso, nos encontramos todos los compañeros que en nuestro caso compartimos doce años juntos en el Seminario y. es un día de gratitud, de agradecimiento y de convivencia». Alberto Reigada Campoamor resume con esas palabras las sensaciones que un sacerdote vive el día de la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, cuando el Seminario Metropolitano, en lo más alto de Prau Picón, reúne a los curas y frailes que cumplen las bodas de oro y plata de su ordenación.

Alberto Reigada es uno de los curas que se ordenaron en 1976, hace ahora cincuenta años, junto a Amador Joaquín Galán; Luis Miguel Menes, Alejandro Rodríguez Catalina y el misionero claretiano Arturo Muiña Fonticoba. En el año 2001 no hubo ordenaciones en Asturias al coincidir con un cambio de plan, según explicó Reigada, pero el Seminario Metropolitano sumaron a esta celebración a los sacerdotes que actualmente cumplen su ministerio en la diócesis, como es el caso de José María Rodríguez Olaizola, delegado de la Plataforma Apostólica de los Jesuitas de Asturias y superior de la comunidad de Oviedo, además de teólogo, sociólogo y escritor;Pedro Miguel López y el misionero claretiano José Manuel Sueiro Expósito. Tras la eucaristía, que tuvo lugar en la capilla mayor del Seminario, los sacerdotes que celebraban sus bodas de oro y plata compartieron una comida con cerca de un centenar de religiosos de la diócesis; con el Arzobispo, Jesús Sanz Montes y con el rector del Seminario, José Antonio Bande, en un ambiente de lo más distendido.

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Llegaba el momento de hablar de trayectorias ligadas al ejercicio del ministerio, en unos casos en Asturias, en otros en misiones. Así Alberto Reigada tuvo ocasión de comentar su «bautismo» como cura, de coadjutor en la parroquia de San Pedro de los Arcos a partir del verano de 1976 y hasta 1982, cuando fue nombrado vicario de la zona occidental. La trayectoria sacerdotal de Amador Joaquín Galán ha estado ligada al oriente de la región hasta su jubilación, que tuvo lugar en Colombres, mientras que Luis Miguel Menes ha sido misionero y capellán en Berna (Suiza) hasta su jubilación y Alejandro Rodríguez Catalina estuvo de misionero en África y ahora lleva unos años en la diócesis de Alcalá de Henares tras haber estado en parroquias de Grandas de Salime, Pola de Laviana y Luanco. Por su parte, el fraile gallego Arturo Muiño ha estado vinculado y ha dado clases en el Corazón de María de Gijón.

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