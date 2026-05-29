Tres nuevos vehículos inician un plan renove de 3,7 millones en los bomberos de Oviedo
«Mejoramos la capacidad operativa», dice el edil José Ramón Prado sobre una modernización que se completará en 2028 con la compra de una autoescala
Tres nuevos vehículos ligeros, la implantación de un software avanzado de gestión de emergencias y diversas mejoras técnicas y formativas en el parque de bomberos acaban de dar el pistoletazo de salida a un plan de 3,7 millones de euros en inversiones hasta 2028 para poner al día al cuerpo a cargo de los fondos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa). «Estas inversiones permitirán mejorar la capacidad operativa y la coordinación del servicio», declaró el edil de Seguridad, José Ramón Prado, este jueves durante la presentación de las mejoras en el cuartel del Rubín.
De las inversiones presentadas a cargo de los fondos para este año destaca la adquisición de tres vehículos ligeros por un importe aproximado de 264.000 euros. Dos de ellos estarán destinados a labores de jefatura y coordinación de intervenciones, mientras que el tercero se utilizará para desplazamientos operativos y de formación. «Supone un salto de calidad en el servicio», explicó Prado, mientras que el responsable del servicio de bomberos, Alejandro Díaz Gancedo, detalló que uno de los nuevos vehículos cuenta con «una pizarra donde anotar la situación de la intervención y las incidencias que puedan surgir».
Ambos adelantaron que ya se está desplegando un nuevo software específico para bomberos que permitirá realizar el seguimiento en tiempo real de las emergencias desde la centralita. «Esta herramienta facilitará la coordinación operativa y la trazabilidad de las actuaciones de emergencia», señaló Prado sobre un sistema que cuesta 22.000 euros al año.
Los fondos también permitieron adquirir una nueva puerta de prácticas para aperturas forzadas, mejoras en el cuarto de descontaminación y la renovación de material de rescate y extinción. El Consistorio ha acometido asimismo mejoras en las instalaciones del parque, con nuevas taquillas y equipamiento industrial para tratar la ropa de intervención.
De cara a 2028, el servicio incorporará una autoescala de 42 metros, una bomba urbana rural y un vehículo multisocorro que supondrán la mayor modernización del parque móvil del cuerpo en años.
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