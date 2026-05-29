La unidad de toxicomanías urge aclara su futuro en el viejo HUCA: "Estamos bastante preocupados porque el edificio es muy viejo"

Tres son los servicios que siguen manteniendo su actividad en el viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias abandonará próximamente su edificio, junto al antiguo Hospital General, para trasladarse al Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. La lavandería se irá —aún sin fecha— a los antiguos terrenos de Nitrastur, en Barros, y nada se sabe del futuro de la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT) de Oviedo.

El edificio se encuentra en uno de los laterales de la plaza de toros y su fachada de ladrillo está llena de grafitis. La situación en el interior, denuncia una enfermera, no es mucho mejor. «Estamos bastante preocupados porque este edificio es muy viejo y tiene muchos problemas estructurales». Por un lado, denuncia, el tejado tiene deficiencias y las tuberías están destrozadas. También tienen «muchas humedades» las paredes.

Medio siglo

Este inmueble tiene una antigüedad de medio siglo y era la antigua morgue. «Se construyó al mismo tiempo que el viejo Hospital General», recuerda la trabajadora. Nunca ha sido sometido a una reforma en profundidad y las averías se suceden. «Todo el mundo que viene a arreglar los desperfectos nos dice que tiene un montón de cosas y desde la consejería no se ha tomado una decisión de si vamos a seguir aquí o nos vamos a ir».

Una de las anteriores gerentes del área sanitaria les comunicó que se quedarían en el viejo HUCA, pero no saben si esta medida sigue vigente con el relevo de hace unas semanas. Otra de las incógnitas es si acometerán las obras para atajar todos estos problemas. «No tenemos ni siquiera un cartel en la puerta, es como si el centro no existiera», clama esta trabajadora.

Las demoliciones

Además, dentro de unas semanas los trabajadores verán cómo los edificios del viejo HUCA que lo rodean irán demoliéndose. Tanto el antiguo Hospital General como sus anexos y los Hongos serán demolidos por el Principado por su mal estado de conservación. «Nos preocupan estos trabajos porque tienen que retirar muchas toneladas de amianto, mientras nosotros seguimos aquí. Antes de la pandemia, íbamos a dar los tratamientos a los centros de salud, pero desde entonces los pacientes tienen que venir a recoger aquí el tratamiento; somos el centro de referencia de Oviedo».

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Entre el personal que trabaja a diario hay profesionales de enfermería y del área de salud mental. Abren todos los días en horario de mañana y también durante cuatro horas en jornadas festivas, como el Martes de Campo o la jornada de San Mateo.