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Atención conductores: Transportes corta la noche de este domingo la salida hacia León del enlace de Fozaneldi de Oviedo

Las restricciones, para podar, se repetirán seis horas cada noche durante tres semanas

Anuncio de las restricciones.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Ministerio de Transportes y avanzará a partir de este lunes en los trabajos de mantenimiento de vegetación y arbolado situados entre la autovía A-66 y el enlace de Fozaneldi. Estas actuaciones forman parte de las labores de conservación y mejora de la seguridad vial en este importante enlace de comunicaciones del entorno de la capital asturiana.

Con motivo de las obras y para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía, se procederá al corte nocturno de la incorporación a la A-66 desde la salida de Fozaneldi hacia León. La restricción comenzará a las 00.00 horas del lunes y se prolongará tres semanas.

Los trabajos se ejecutarán de lunes a viernes. En concreto, los lunes el corte permanecerá activo entre las 00.00 y las 06.00 horas, mientras que de martes a viernes se aplicará desde las 23.00 horas del día anterior hasta las 06.00 horas.

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Como alternativa, los conductores podrán incorporarse a la A-66 en sentido Gijón y cambiar de sentido en la salida a la glorieta de Cerdeño.

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