Atención conductores: Transportes corta la noche de este domingo la salida hacia León del enlace de Fozaneldi de Oviedo

El Ministerio de Transportes y avanzará a partir de este lunes en los trabajos de mantenimiento de vegetación y arbolado situados entre la autovía A-66 y el enlace de Fozaneldi. Estas actuaciones forman parte de las labores de conservación y mejora de la seguridad vial en este importante enlace de comunicaciones del entorno de la capital asturiana.

Con motivo de las obras y para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía, se procederá al corte nocturno de la incorporación a la A-66 desde la salida de Fozaneldi hacia León. La restricción comenzará a las 00.00 horas del lunes y se prolongará tres semanas.

Los trabajos se ejecutarán de lunes a viernes. En concreto, los lunes el corte permanecerá activo entre las 00.00 y las 06.00 horas, mientras que de martes a viernes se aplicará desde las 23.00 horas del día anterior hasta las 06.00 horas.

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Como alternativa, los conductores podrán incorporarse a la A-66 en sentido Gijón y cambiar de sentido en la salida a la glorieta de Cerdeño.