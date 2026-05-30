La bioincubadora de la "milla de la bata blanca de Oviedo" seduce a firmas de IA para hospitales y ortopedia robótica

La futura bioincubadora de alta tecnología de La Corredoria ya empieza a perfilar el ecosistema empresarial que aspira a convertir el entorno del HUCA en un «referente nacional en ciencias de la vida». Inteligencia artificial aplicada a hospitales, terapias con microbiota, ortopedia robótica para personas con discapacidad, biosensores clínicos o plataformas digitales de salud mental son algunas de las líneas de trabajo de las empresas que participaron en el foro de inversión celebrado esta semana en el Vivarium y que ya han mostrado interés por ocupar los espacios que estarán operativos a finales de año.

El encuentro organizado por Sekuens, la Cámara de Comercio y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) reunió a 25 compañías altamente innovadoras con 43 inversores. Muchas de ellas encajan precisamente en el perfil que busca atraer la nueva infraestructura: empresas emergentes de base científica y tecnológica con necesidad de laboratorios, salas blancas, zonas de ensayo o espacios de aceleración.

Entre las firmas participantes destacan varias vinculadas al ámbito biosanitario. Es el caso de Alma Biotech, especializada en biosensores y test rápidos para aplicaciones clínicas, o Eterna Diagnostics, que combina genética, proteómica y dispositivos wearables mediante inteligencia artificial para facilitar decisiones médicas personalizadas.

También figuran proyectos centrados en la digitalización sanitaria. Aritium desarrolla soluciones de internet de las cosas e IA para optimizar procesos hospitalarios, mientras que Promēthei trabaja en herramientas capaces de transformar las interacciones clínicas en sistemas de apoyo a la toma de decisiones en tiempo real. En la misma línea, Cubolab ha diseñado una tecnología que convierte el dolor del paciente en datos monitorizados en directo para personalizar la atención médica.

Otro de los campos con fuerte presencia es el de la salud digital y la salud mental. La empresa asturiana Blue Route ha desarrollado un sistema capaz de detectar señales de autismo en pocos minutos, mientras que Loome Health busca mejorar la adherencia terapéutica en tratamientos psicológicos. Visionary Therapy Tools apuesta por videojuegos terapéuticos para tratar problemas visuales binoculares y Cui Cui Studios utiliza tecnologías inmersivas y gamificación para mejorar la salud física y mental.

La biotecnología ocupa igualmente un lugar protagonista entre las compañías interesadas en el ecosistema de La Corredoria. Microviable trabaja en medicamentos biológicos derivados de la microbiota para enfermedades infecciosas y oncología, FourStrain Labs desarrolla proteínas funcionales mediante fermentación y Gistem Research investiga derivados celulares aplicados a usos biomédicos.

La bioincubadora también podría albergar proyectos vinculados a la robótica asistencial y la ingeniería médica. Loutkar Robotics desarrolla dispositivos robóticos exomusculares orientados a recuperar movilidad en personas con discapacidad, mientras que Neurostech investiga sistemas inteligentes para la administración intratecal de fármacos.

El ámbito agroalimentario y de la nutrición avanzada completa el abanico de compañías presentes en el foro. Arquea trabaja en detección rápida de patógenos para la industria alimentaria; Agrolinera desarrolla tecnología para valorizar residuos ganaderos y lácteos; y Nucaps produce ingredientes funcionales y probióticos encapsulados orientados a mejorar la salud y la nutrición.

Punto de conexión

Fuentes regionales destacan que la combinación de empresas biotecnológicas, firmas de inteligencia artificial y proyectos de salud digital refleja el tipo de actividad que se quiere consolidar alrededor de la denominada «milla de la bata blanca». El objetivo es que el nuevo centro funcione como punto de conexión entre investigación, empresa e inversión aprovechando la cercanía con el HUCA, el ISPA, FINBA y los centros científicos instalados en el entorno.

Noticias relacionadas

La instalación, financiada con dos millones de euros de fondos FEDER, contará con salas blancas, laboratorios compartidos, áreas de fabricación y espacios de coworking especializados en ciencias de la vida. El Principado prevé que las primeras empresas comiencen a instalarse entre finales de este año y principios del próximo. n