Una cita con la Santina que cumple 40 años

La Virgen de Covadonga recibe cada primavera una ofrenda de asturianía de la mano del grupo ovetense Trasgu. Esa tradición cumplirá este domingo nada menos que cuarenta años, una cita en la que esta vez participarán un centenar de personas al sumarse los grupos Ruxidera (Mieres) y Esla y Calecha, ambos de León. Al frente, como hace décadas, la incombustible Cuqui Ormazábal, que vive esta jornada y la organización que conlleva con tanta o más ilusión que en los inicios. «Siempre me emociono y acabo llorando», confiesa la veterana activista vecinal y amante del folklore tradicional asturiano, que acaba de cumplir 85 años.

El estreno de esta ofrenda se remonta a mayo de 1986 cuando Josefina Ramos, ya fallecida, pidió apoyo y colaboración al grupo Trasgu para poner en marcha la visita a la Santina, coincidiendo con el mes de María. «Nos gustó la propuesta y le dijimos desde el principio que podía contar con nosotros», cuenta Cuqui Ormazábal. Así Trasgu, el grupo de baile folklórico con base en San Lázaro, pasó de echar un cable en esos primeros dos años a ser el motor de la iniciativa de ahí en adelante y hasta ahora.

Cuarenta años dan mucho de sí, un tiempo en el que la ofrenda en Covadonga y cita con el oriente de Asturias ha vivido importantes cambios. En los primeros veinticinco años de esta iniciativa, Trasgu llegó a subir a Los Lagos y luego «parábamos siempre en Covadonga a baular», según apunta Ormazábal y tambien a organizar un festival folklórico que tenía como escenario Cangas de Onís, una celebración que se convirtió también en habitual y se prolongó hasta el año 2011, coincidiendo con el 25º aniversario de esta ofrenda ante la Santina. En todo este tiempo, además de Trasgu fueron numerosos los grupos folklóricos de otros puntos de España, como por ejemplo de Coruña, Bilbao, Toledo y Albacete, entre otras, que acudieron a esta fiesta folklórica en el oriente de Asturias.

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Trasgu ha preparado alguna sorpresa para el 40º aniversario de la ofrenda, que tendrá lugar este domingo. «Vamos a estrenar una canción dedicada a la Santina con la participación de las pandereteras y cada uno de los paticipantes llevará una flor a la Santina, en total más de cien», avanza Cuqui Ormazábal.Los actos arrancarán, aproximadamente, hacia la una menos cuarto de la tarde con la ofrenda ante la Santina en la Cueva y continuará luego abajo, donde la Fuente de los siete caños con el baile de «La Llana», una de las actuaciones que se han venido haciendo año tras año, hasta convertirse en un clásico de esta jornada festiva que mañana vivirá «un cumpleaños muy especial».