Emotivo himno de Asturias en pleno centro de Oviedo: el Orfeón Donostierra triunfa en compañía de la gaita
La prestigiosa agrupación vasca llenó la Catedral de San Salvador en un recital solidario impulsado por la Fundación Columbus
El Orfeón Donostiarra regresó este sábado a Oviedo por la puerta grande. Diecisiete años después de su última actuación en la capital asturiana, la prestigiosa agrupación vasca llenó la Catedral de San Salvador en un recital solidario que emocionó al público y que también dejó imágenes de gran ambiente en el exterior del templo.
La actuación, enmarcada en la quinta edición del Festival RenHacer impulsado por la Fundación Columbus, comenzó en la plaza de la Catedral a las siete y cuarto, donde centenares de personas se congregaron para disfrutar de una intervención conjunta del coro donostiarra y la Real Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo”. Turistas, curiosos y numerosos aficionados del Coria —equipo extremeño que este domingo se juega el ascenso ante el Vetusta en el Carlos Tartiere— siguieron con atención un recital al aire libre que convirtió el corazón del casco antiguo ovetense en un improvisado auditorio.
Ambas formaciones interpretaron varias piezas por separado antes de culminar con una interpretación conjunta del himno de Asturias, que arrancó un largo y cálido aplauso de los asistentes. El momento sirvió como antesala perfecta al concierto posterior en el interior de la Sancta Ovetensis, que registró un lleno absoluto.
El director de la agrupación vasca reconoció tras la actuación exterior que la experiencia había sido “muy especial” por compartir escenario con la banda ovetense. “Era algo fuera de lo normal para nosotros, pero hemos estado muy a gusto trabajando con ellos”, señaló. También admitió que existía cierta preocupación por el equilibrio sonoro entre las voces y las gaitas. “Teníamos el miedo de no escucharnos tanto por las unidades que emiten las gaitas, pero al final ha sido bonito cantar fuera de la catedral”, explicó.
Durante la actuación conjunta sonaron piezas como “Maite”, de Pablo Sorozábal, “Agur Jaunak” y “Gernikako Arbola”, antes de que el Orfeón afrontase ya en el interior del templo un repertorio con obras sacras y populares acompañado por órgano.
Más allá del apartado musical, la jornada tuvo un marcado carácter solidario. La recaudación del concierto se destinará a impulsar el primer ensayo clínico en España dirigido a niños con síndrome CTNNB1, una enfermedad genética ultrarrara del neurodesarrollo.
Entre las familias presentes se encontraba Paula Rodríguez Martín, una niña de ocho años afectada por esta patología y en favor de la que se ofrecía el recital. Su madre, Estibaliz Martín, valoró emocionada la iniciativa y el respaldo recibido. “Maravilloso todo lo que se puede hacer por ayudar. En este caso por el síndrome CTNNB1, pero también por cualquier otra patología”, señaló.
La familia explicó además que actualmente se está desarrollando un ensayo clínico en Eslovenia y que esperan que pueda llegar a España en otoño. “Hay que cubrir mucho dinero”, lamentó, subrayando la importancia de iniciativas solidarias como la celebrada en Oviedo.
También destacó la reacción de Paula ante la música pese a su sensibilidad auditiva. “Yo pensaba que se iba a asustar mucho porque tiene sensibilidad acústica, pero le ha encantado. Le han encantado las gaitas, el acordeón y el tambor”, afirmó.
El concierto confirmó así el éxito de una cita que aunó patrimonio, música y solidaridad en pleno corazón de Oviedo.
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