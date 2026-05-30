Giro radical a las fiestas de barrio de Oviedo: tardeo sin orquesta ni carruseles y juego tradicional

Un programa sin orquestas con equipos potentísimos, pero repleto de conciertos acústicos íntimos, y una gran carpa donde se fusionan los juegos tradicionales y los «gamers» en lugar de los ruidosos carruseles mecánicos. Esta es la curiosa e innovadora fórmula con la que las Fiestas de Vetusta pretenden transformar la manera de entender las fiestas de prao de Oviedo. La propuesta, diseñada minuciosamente para el disfrute directo del romero, busca demostrar que se puede celebrar por todo lo alto reduciendo el impacto sonoro, convirtiéndose en un plan sumamente atractivo, cómodo y cercano para todos los públicos.

Esta revolucionaria iniciativa nace como respuesta al amargo episodio del año pasado, cuando la suspensión fulminante de las verbenas tradicionales marcó las celebraciones al superar los decibelios permitidos por la normativa de ruidos tras recibir denuncias vecinales. Lejos de rendirse, la organización ha decidido dar un paso al frente y liderar una propuesta pionera para toda la ciudad. El objetivo es salvar unos festejos entrañables y demostrar desde la escala de barrio que una convivencia armoniosa entre la diversión y el descanso es plenamente factible.

El presidente de la Sociedad de Festejos Quinta del Alba, Fernando Marrón, considera que este giro radical era indispensable si no querían ver desaparecer unas celebraciones que habían logrado consolidarse con éxito tras una década de trayectoria. Ante la imposibilidad inicial de obtener un permiso de excepcionalidad para los días de fiesta, el colectivo optó por la creatividad. «Creemos que podemos ser pioneros y reinventar un modelo tradicional que se ha visto coartado por la rígida normativa actual», afirma el cabeza visible de un colectivo que cuenta con 290 socios con cuota al corriente de pago.

Para conseguirlo, han elaborado un programa donde las grandes formaciones se sustituyen por actuaciones de pequeños grupos sin equipos potentes de música amplificada, potenciando los horarios de «tardeo» y sesiones de DJ bajo carpa por las noches para los más jóvenes. «Son fórmulas con las que damos por hecho que cumpliremos con los decibelios establecidos», explica Marrón, quien recuerda que las denuncias ya se han llevado por delante festejos como La Florida, Montecerrao o Buenavista, y obligado a trasladar los conciertos de San Mateo de la Losa a La Ería. «Tratamos de ideárnoslas para evitar perder unas fiestas que hacen barrio», indica.

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Las celebraciones, que se presentan como una prueba de fuego para el resto de festejos de la ciudad, se desarrollarán la próxima semana, del 4 al 8 de junio. El atractivo menú arranca el jueves 4 a las 19.00 horas con la apertura del espacio gastronómico Gastro Vetusta, su zona de Food Trucks y la carpa infantil Vetusta Kids, seguidos del acústico de Chiqui Carrasco a las 21.00 horas. El viernes abrirá la zona Gaming y actuará «Mendezcatos», mientras que el sábado 6 habrá sesión vermú Folk y el directo de «Eleven». El domingo tocarán «DeLorean» y «De Rumba», cerrando el lunes 8 con el tradicional reparto del bollo y la botella de vino y la música de Sur a Norte, con sesiones de DJ cada medianoche.