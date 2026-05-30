El Palacio de los Deportes de Oviedo cumple un año poniendo al deporte «en otra dimensión»

Una brillante selección masculina de baloncesto en su partido contra Ucrania para la Copa del Mundo 2027, el inicio de la Vuelta a Asturias, un amistoso de fútbol sala femenino entre las absolutas sub-23 de España y Portugal y la clasificación del Alimerka Oviedo Baloncesto para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB. Estos son solo algunos de los grandes partidos celebrados en el Palacio de los Deportes en el último año. Estos días se cumple el primer aniversario de su reinauguración. Las puertas del reformado edificio se abrieron para la visita del jurado que concedió a Oviedo la distinción de Ciudad Europea del Deporte y la actividad ha sido imparable durante esta temporada. «Hoy, la joya de Ildefonso Sánchez del Río luce de nuevo con todo su esplendor, con una rehabilitación que ha merecido un unánime reconocimiento tanto técnico como ciudadano». Son palabras del segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien recuerda que el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli se propuso, nada más acceder al cargo, realizar una reforma integral de las instalaciones. «Muy pocos la secundaron, pero nuestra voluntad siempre fue firme».

Comenzaron meses de ideas, de bocetos y de estudios. También las tediosas tramitaciones administrativas que dieron paso a que los «mejores equipos» se interesasen por este histórico proyecto. Las obras se convirtieron en la inversión más alta del siglo XXI. Ascendió a 25 millones de euros y los trabajadores de la Constructora San José se emplearon a fondo para modernizar el Palacio y aumentar su aforo. El edificio originario de 1975 tenía una capacidad de 2.875 personas y los trabajos permitieron llegar hasta las 5.500 butacas. Hace una semana se colgó el cartel de no hay entradas para el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto. En esta nueva etapa se perdieron las pistas de atletismo y el Ayuntamiento ya construye unas instalaciones en Ciudad Naranco para los atletas. Cuando acaben las obras, Oviedo contará con dos infraestructuras de primer nivel.

La rehabilitación del Palacio tenía varios objetivos: ser epicentro de grandes hitos deportivos, musicales y culturales. El primero ya está más que superado. «Las obras nos pusieron en otra dimensión. Estábamos acostumbrados a otro tipo de escenarios y estamos encantados porque han supuesto un crecimiento brutal para el club», subraya Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto. Durante años reclamaron unas nuevas instalaciones. El fortín de Pumarín hacía tiempo que se había quedado pequeño y les impedía crecer. «Veníamos de tener cerca de mil socios y hemos superado la barrera de los tres mil abonados», celebra. También los resultados han acompañado. El esfuerzo inversor ha demostrado en el primer año que era necesario porque el equipo lucha por el ascenso a la ACB. «En condiciones normales estaríamos jugando por no descender; tenemos una instalación espectacular», concluye.

La concejala de Deportes, Conchita Méndez, destaca el efecto Palacio. «Todo el mundo nos transmite los beneficios que está suponiendo para los eventos deportivos tener estas instalaciones», que también acogen una actividad diaria para los vecinos durante trece horas al día. «Los usos son infinitos y estamos muy contentos porque la apuesta hecha por el equipo de gobierno ha dado muy buenos resultados».

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Los conciertos

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la otra pata para el Palacio de los Deportes: los conciertos. Los gestores del Movistar Arena han sido los únicos interesados en el contrato para organizar conciertos y eventos no deportivos. El objetivo es que la empresa lleve a cabo un mínimo de quince eventos anuales, ampliables a diez más siempre y cuando no coincidan con la actividad deportiva, prioritaria en el pabellón. En total, la programación estará compuesta por 25 actos, de los que seis tendrán lugar durante las fiestas de San Mateo a contar desde septiembre de 2027, una vez que finalice este año el contrato de arrendamiento de las carpas de La Ería.