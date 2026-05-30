San Claudio, en Oviedo, inicia con lleno hasta altas horas sus clásicos festejos de Primavera
Cientos de asistentes disfrutaron de la primera verbena, a la que siguen actividades durante todo el fin de semana
Las fiestas de Primavera de San Claudio comenzaron muy fuertes este año. La primera verbena amenizada por Dani Parrondo y DJNacho Otero atrajo a cientos de personas que alargaron las celebraciones hasta bien entrada la madrugada. Las celebraciones arrancaron con el clásico reparto del pañuelo entre los socios y este sábado continuaron con una comida y un bingo popular, seguido de juegos tradicionales para los más pequeños.
Al cierre de esta edición tenía lugar la segunda velada musical, esta vez de la mano de «Clan Zero» y, de nuevo, de DJ Nacho Otero. Para esta noche hay prevista una nueva verbena protagonizada por la orquesta «Waykas» y el cierre de los festejos, previsto para este lunes, correrá a cargo del grupo «Tekila», a partir de las 21.00 horas, poniendo el broche al día grande, en el que se repartirá el bollo entre los socios de la comisión organizadora.
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